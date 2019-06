Quentin Tarantino reżyserem kolejnego "Star Treka"?

Quentin Tarantino wciąż pracuje nad swoim najnowszym filmem, "Pewnego razu... w Hollywood". Chociaż miał on swoją premierę podczas festiwalu w Cannes, reżyser zapowiedział, że przed światową premierą pod koniec lipca 2019 roku zamierza go przemontować i nieco wydłużyć. Jednocześnie już myśli o swoim następnym projekcie. Być może będzie to kolejna część "Star Treka".

Nazwisko Tarantino pada w kontekście czwartego "Star Treka" od dłuższego czasu. Reżyser miał przedstawić swój pomysł producentowi serii, J. J. Abramsowi. Ten zareagował bardzo przychylnie na wizję twórcy "Pulp Fiction".

Pomysł Tarantino miał zostać spisany przez Matta L. Smitha ("Zjawa"). Tarantino przyznał w rozmowie z magazynem Empire, że pierwsza wersja scenariusza jest już gotowa i czeka na jego uwagi.



Twórca "Kill Bill" potwierdził także, że jeśli zostanie reżyserem nowego "Star Treka", otrzyma on kategorię wiekową R. Oznacza to, że będzie on o wiele bardziej brutalny i wulgarny od poprzednich części cyklu.



Czwarta część "Star Treka" znajduje się od jakiegoś czasu w martwym punkcie. Ostatni pomysł, który był rozważany przez wytwórnię Paramount, nie zyskał akceptacji jego gwiazd, między innymi Chrisa Pine'a i Chrisa Hemswortha, którzy zrezygnowali z projektu.



Tarantino przez całą swoją karierę podkreślał, że zamierza zrealizować tylko dziesięć filmów. "Pewnego razu... w Hollywood" było jego dziewiątym dziełem. Po jego światowej premierze powinniśmy przekonać się, czy filmografia Tarantino zamknie się na "Star Treku".



"Pewnego razu... w Hollywood" wejdzie do polskich kin 9 sierpnia 2019 roku.