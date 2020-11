​Quentin Tarantino podpisał kontrakt na napisanie dwóch książek

W oczekiwaniu na pojawienie się jakichkolwiek informacji na temat kolejnego, dziesiątego filmu w karierze Quentina Tarantino, jego fani mogą się zadowolić tym, że na rynku księgarskim pojawią się dwie napisane przez niego książki. Reżyser podpisał właśnie kontrakt z wydawnictwem HarperCollins, które wyda obie te publikacje.

Quentin Tarantino już od jakiegoś czasu zapowiadał, że po wyreżyserowaniu ostatniego w swojej karierze, dziesiątego filmu, zajmie się pisaniem o kinie /Max Mumby/Indigo /Getty Images

Pierwszą z książek napisanych przez Tarantino będzie powieść na podstawie jego ostatniego filmu - "Pewnego razu... w Hollywood". Książka pojawi się na półkach latem przyszłego roku. Ma ona tchnąć nowe życie w postaci oraz rozwinąć wydarzenia pokazane w tym nominowanym do dziesięciu Oscarów filmie. Jesienią przyszłego roku premierę będzie też miała specjalna edycja tej książki.



Drugą książką napisaną przez Quentina Tarantino będzie należąca do literatury faktu "Cinema Speculation". Według zapowiedzi wydawnictwa, książka ta poświęcona zostanie kinu lat 70. ubiegłego wieku. Mają się w niej znaleźć eseje, recenzje, prywatne przemyślenia oraz rozważania co by było, gdyby. Tarantino już od jakiegoś czasu zapowiadał, że po wyreżyserowaniu ostatniego w swojej karierze, dziesiątego filmu, zajmie się pisaniem o kinie.

"W latach 70. ubiegłego wieku książki napisane na podstawie filmów były pierwszymi dorosłymi książkami, jakie czytałem. Po dziś dzień mam do nich ogromny sentyment i uwielbienie dla tego gatunku literackiego. Z dumą ogłaszam, że 'Pewnego razu... w Hollywood' będzie moim wkładem w ten, często marginalizowany, ale kochany przez wielu, rozdział literatury. Jestem podekscytowany możliwością rozwijania moich bohaterów i świata, w jakim żyją w tym literackim przedsięwzięciu, które, mam nadzieję, będzie się mogło równać z jego filmowym odpowiednikiem" - powiedział Tarantino cytowany przez portal "Deadline".

"Literacki talent Quentina Tarantino był doskonale widoczny już w jego pierwszych scenariuszach. Teraz, na kartach powieści, zobaczycie, jak umiejętnie obdarza swoich bohaterów życiem i stale zaskakuje czytelników. Nawet tych, którzy znają filmową wersję 'Pewnego razu... w Hollywood' na pamięć. Zobaczycie mistrzowskiego gawędziarza, który spróbuje nowej formy wypowiedzi artystycznej i staje się mistrzem także w niej" - dodała Noah Eaker z wydawnictwa HarperCollins.