Puchatek zapoluje po raz trzeci. Powstanie kolejny horror z misiem o małym rozumku

"Puchatek: Krew i miód" to horror, nad którym prace rozpoczęły się, gdy postaci stworzone przez A.A. Milne'a trafiły do domeny publicznej. Kubuś i Prosiaczek zostali przedstawieni w nim jako dwaj zwyrodnialcy, którzy za cel obrali sobie dorosłego Krzysia i grupę studentek odwiedzających Stumilowy Las.

Film w reżyserii Rhysa Frake'a-Waterfielda kosztował zaledwie 50 tysięcy dolarów. Do amerykańskich kin wszedł w styczniu 2023 roku. Zarobił ponad pięć milionów i spotkał się ze skrajnie negatywnymi recenzjami. Wyróżniono go także pięcioma Złotymi Malinami: za najgorszą produkcję roku, reżyserię, scenariusz, ekranowy duet i prequel sequel lub remake.

Reklama

Zdjęcie Kadr z filmu "Puchatek: Krew i miód 2" / materiały prasowe

"Puchatek: Krew i miód": Początek nowego kinowego uniwersum

Sukces finansowy sprawił jednak, że film "Puchatek: Krew i miód" doczekał się kontynuacji, która 26 marca weszła do amerykańskich kin. Recenzje są średnie (co stanowi ogromny skok jakościowy względem pierwszej części). Wyniki finansowe nie są jeszcze znane. Nie przeszkodziło to jednak twórcom w zapowiedzeniu kolejnych przeróbek znanych bajek.

Już w listopadzie 2022 roku zapowiedziano "Bambi: The Reckoning" oraz "Peter Pan's Neverland Nightmare". Z kolei w styczniu 2024 roku doszedł do tego "Pinocchio: Unstrung". 18 marca potwierdzono, że wszystkie makabryczne wersje bajkowych postaci spotkają się w filmie "Poohniverse: Monsters Assemble". Natomiast dwa dni po premierze "Krwi i miodu 2" zdradzono, że psychopatyczny Puchatek powróci, by trzeci raz zapolować na Krzysia.

Wiadomo, że film będzie miał jeszcze większy budżet od poprzednich części. Pojawią się w nim także postaci, których nie uraczyliśmy we wcześniejszych odsłonach horroru — między innymi Królik, Kangurzyca i Maleństwo. Nie znamy jeszcze daty premiery. Z kolei "Poohniverse", w którym do Kubusia dołączą między innymi Dzwoneczek, Bambi, Pinokio, Piotruś Pan, Szalony Kapelusznik i Śpiąca Królewna, wejdzie do kin w 2025 roku.