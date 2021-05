Publiczność Berlinale Summer Special przyzna nagrodę w konkursie głównym

Podczas czerwcowego plenerowego wydarzenia Summer Special, czyli drugiego etapu 71. Berlinale, publiczność uhonoruje wybrany tytuł z konkursu głównego - ogłosili w czwartek organizatorzy festiwalu. W trakcie imprezy wręczone zostaną także - przyznane w marcu - nagrody jury międzynarodowego.

Jak podkreślono w komunikacie, nagroda publiczności w konkursie głównym zostanie wręczona jednorazowo, w przeciwieństwie do nagrody przyznawanej przez widzów co roku od 1999 r. w sekcji Panorama. "Publiczność musiała długo czekać na wiadomość, że będzie mogła oglądać filmy podczas tegorocznego Berlinale. Dlatego chcieliśmy zapewnić jej dodatkową możliwość udziału w festiwalu i stworzyliśmy nagrodę publicznośći w konkursie głównym 2021. Jesteśmy ciekawi, który film zwycięży" - powiedzieli dyrektorzy Berlinale Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian, cytowani w informacji.



Organizatorzy wydarzenia poinformowali, że głosy będzie można oddawać na specjalnych kartach do głosowania i wrzucać do urn. "Obie nagrody publiczności zostaną wręczone 20 czerwca" - dodali.





Szczegółowy program Berlinale Summer Special ogłoszono w ubiegłym tygodniu. Prócz 15 filmów z konkursu głównego znalazły się w nim m.in. pokazy specjalne "Je suis Karl" Christiana Schwochowa, "Francuskiego wyjścia" Azazela Jacobsa z Michelle Pfeiffer i Lucasem Hedgesem, a także "Mauretańczyka" Kevina Macdonalda, w którym wystąpili Jodie Foster i Tahar Rahim. Zaplanowano także projekcje czterech bloków krótkich metraży i tytułów z sekcji Encounters, wśród nich "We" Alice Diop, "Rock Bottom Riser" Ferna Silvy, "Taste" Le Bao i "The Scary of Sixty-First" Dashy Nekrasovej.



Na początku maja zapowiedziano, że drugi etap imprezy odbędzie się w dniach 9-20 czerwca w formule plenerowej. Ceremonia wręczenia nagród jury konkursu głównego, przyznanych w marcu, odbędzie się 13 czerwca.



Pokazy festiwalowe odbywać się będą w 16 miejscach Berlina, m.in. w stworzonym specjalnie na tę okoliczność kinie plenerowym na Wyspie Muzeów. "Dzięki hojnemu dofinansowaniu dwuetapowego festiwalu w 2021 r. ze strony niemieckiej minister stanu i pełnomocniczki rządu ds. kultury i mediów Moniki Grütters oraz Senatu Berlina, przygotowujemy wydarzenie Summer Special i czekamy na czerwiec, kiedy to będziemy mogli powitać w Berlinie twórców filmowych i członków jury" - poinformowała dyrekcja Berlinale.