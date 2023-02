"Przywrócone arcydzieła": Joanna Kos-Krauze, Jowita Budnik i "Plac Zbawiciela" w Krakowie

"Przywrócone arcydzieła": "Plac Zbawiciela" w Krakowie

W ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" - 1 marca - widzowie obejrzą jeden z najbardziej wstrząsających obrazów w polskim kinie, film w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego , "Plac Zbawiciela" .



Rzecz dzieje się współcześnie i opowiada historię, która zdarzyła się naprawdę, a mogłaby zdarzyć się każdemu z nas. Młode małżeństwo z dwójką dzieci ma wkrótce odebrać klucze do własnego mieszkania. Ponieważ przeznaczyli na to wszystkie pieniądze, muszą oszczędzać. Rezygnują z samodzielności i wynajmowanego mieszkania, przenosząc się do matki chłopaka. Dramat rozpoczyna się, gdy wychodzi na jaw, że developer zbankrutował. Teraz młodzi nie tylko stracili wszystkie pieniądze, nie mają szans na własne mieszkanie, ale popadają w kolosalne długi.

Główne role zagrali: Jowita Budnik , Arkadiusz Janiczek i Ewa Wencel . Film od razu został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Potwierdzeniem jego klasy były nagrody przyznane mu w 2006 roku na festiwalu filmowym w Gdyni: Grand Prix - Złote Lwy dla najlepszego filmu, nagroda za pierwszoplanową rolę kobiecą dla Jowity Budnik i drugoplanową dla Ewy Wencel, a także nagroda za muzykę i nagroda dziennikarzy. Należy dodać do tego cztery Orły - Polskie Nagrody Filmowe, a także nagrody na festiwalach w chińskim Suzhou, w Valladolid, Trieście, Tarnowie, Wrześni i na Camerimage.

Po projekcji publiczność spotka się z Joanną Kos-Krauze i Jowitą Budnik . Rozmowę poprowadzi Łukasz Maciejewski.



Zdjęcie Jowita Budnik i Ewa Wencel w filmie "Plac Zbawiciela" (2006) / materiały prasowe

Joanna Kos-Krauze i Jowita Budnik, czyli "Plac Zbawiciela" w Krakowie

"Po raz pierwszy w historii siedemdziesięciu dwóch spotkań z polskim kinem to jest aż tak prywatna opowieść. Byłem zaangażowany w powstanie tego filmu jako przyjaciel Krzysztofa i Joanny - czytałem scenariusz, a to był od Joanny i Krzysztofa najwyższy rodzaj zaufania, potem pojawiałem się na planie filmu, a Robert Jaworski zrobił nam wtedy piękne zdjęcia. To było w Otwocku, na linii otwockiej, o której pięknie pisał Gałczyński. Nastrój nie był jednak poetyczny. Były realizowane finałowe zdjęcia w sądzie" - pisze w zapowiedzi "Przywróconych arcydzieł" Łukasz Maciejewski.

I dalej: "Rozmowy z Joanną, z Krzysztofem, z Jowitą. Przyglądanie się powstawaniu filmu, jednemu z najważniejszych polskich obrazów tamtych lat - o tym jeszcze nie wiedziałem. Rozmowy z Krzyśkiem, a był to czas, kiedy rozmawialiśmy albo pisaliśmy do siebie niemal codziennie. Oglądanie układek montażowych. Mało kto wie, że przez jakiś czas ten film miał być czarno-biały, powstała taka wersja i nie był to dobry pomysł. W końcu gotowa wersja. I wzruszenie, że tak to wyszło. Że ta przygoda ma tak poruszający finał".

"Wybitna Jowita Budnik, wielka Ewa Wencel, ciekawy Arkadiusz Janiczek, muzyczny motyw Pawła Szymańskiego z 'Zaratustry' Lupy, zdjęcia Wojciecha Staronia. To była pełnia i wiedziałem to od samego początku, na wiele miesięcy przed pierwszym pokazem 'Placu Zbawiciela'. A potem widziałem już szczęście. Szczęście moich przyjaciół: Joanny i Krzysztofa. Nagrody, recenzje, rozmowy z widzami. Jak zwykle prowadziłem premierę, jak zawsze byłem blisko. Wciąż jestem. Coraz bliżej chyba" - dodaje krytyk.



Zdjęcie Krzysztof Krauze, Łukasz Maciejewski i Joanna Kos-Krauze / Archiwum prywatne / materiały prasowe