"Przywrócone arcydzieła": Joanna Brodzik i Andrzej Barański w Krakowie

"Przywrócone arcydzieła": "Dzień wielkiej ryby" w Krakowie

W ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" - 19 czerwca - widzowie obejrzą film Andrzeja Barańskiego z 1996 roku "Dzień wielkiej ryby", który jest adaptacją opowiadania Kornela Filipowicza pod tym tytułem.

"Kornel Filipowicz dzięki licznym wznowieniom i pracy znakomitych monografów (ukłony dla Justyny Sobolewskiej), przeżywa prawdziwy renesans popularności. Warto z tej okazji (a i bez okazji) przypomnieć najciekawszą filmową adaptację jego unikatowej prozy. Duża ryba, mały czas, jakaś miłość, jakaś tęsknota - temat dla Filipowicza. I temat dla Andrzeja Barańskiego" - zapowiada Łukasz Maciejewski.

Reklama

Po trzydziestu latach nieobecności, Jan (w tej roli Jan Peszek ) przyjeżdża do miasteczka, w którym dawniej bywał częstym gościem. Wpadał tutaj na ryby, bo wędkarstwo było jego wielką pasją. Teraz też przyjechał z wędkami, ale bardziej niż łowienie ryb absorbują go wspomnienia. Trzydzieści lat temu poznał tu dziewczynę, ale z jego winy ich kruchy związek się rozpadł. Teraz, po latach, Jan wie, że Irena ( Joanna Brodzik ) mogła być najważniejszą osobą w jego życiu. Protestując przeciw przemijaniu Jan wdaje się w nieustępliwą walkę z wielką rybą.

Po projekcji publiczność spotka się z aktorką Joanną Brodzik, debiutującą tym filmem na dużym ekranie oraz reżyserem i scenarzystą Andrzejem Barańskim. Spotkanie poprowadzi Łukasz Maciejewski.

Zdjęcie Jan Peszek będzie gościem "Przywróconych arcydzieł" w Krakowie / AKPA

Niezwykłe kino Andrzeja Barańskiego

Andrzej Barański jest jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów i scenarzystów filmowych. To autor tak ważnych w historii polskiego kina filmów, jak "Dwa księżyce" (1993), "Tabu" (1987), "Kobieta z prowincji" (1984), "Kramarz" (1990), "Nad rzeką której nie ma" (1991), "Dzień wielkiej ryby" (1996), "Parę osób, mały czas" (2008), "Księstwo" (2010).



"Zagrali u niego prawie wszyscy wybitni polscy aktorzy. Nie znam ani jednego przypadku, żeby ktokolwiek mówił o Barańskim z cieniem ironii, albo z dystansem. Przeciwnie, na hasło Andrzej Barański, twarze moich rozmówców natychmiast się rozpromieniają. Jakby jaśnieli" - pisze Łukasz Maciejewski.

"Znam dobrze to uczucie. Pytany o Andrzeja Barańskiego, jaśnieję. To nie tylko moje kino, ale także "mój" człowiek. Cenię Pana Andrzeja nie tylko za wspaniałe filmy, ale także za uczciwość, lojalność w przyjaźni, wszystkie dobre słowa i mądre rady, którymi mnie obdarzył. Wspominam nasze rozmowy: o starych kalendarzach odnalezionych na strychu w domu mojej babci, albo o Canettim. Od dołu do góry, od trywialności - do metafory. W kinie Barańskiego świat codziennie rozpada się na okruszki, i niby nie zostaje nic. Choć tajemnica reżysera polega na tym, że jednak coś zostaje. Coś, czego symbolem jest sam proces opowiadania, prowadzenia narracji" - dodaje krytyk filmowy.

"Dzień wielkiej ryby", to artystyczne spełnienie Barańskiego-reżysera, w ulubionym melancholijno-wyrozumiałym klimacie reżysera "Dwóch księżyców", z pięknymi rolami Jana Peszka, Joanny Brodzik, a także Jana Wieczorkowskiego, Beaty Tyszkiewicz, Jana Frycza i Anny Majcher, z genialną muzyką Henryka Kuźniaka, zdjęciami Krzysztofa Ptaka, scenografią Albiny Barańskiej i kostiumami Katarzyny Morawskiej.

Film będzie można obejrzeć 19 czerwca w małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.