Przywrócone arcydzieła: Janusz Gajos i "Układ zamknięty" w Krakowie

"Układ zamknięty": Janusz Gajos i inni w Krakowie

W ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" w środę, 11 czerwca, widzowie obejrzą film Ryszarda Bugajskiego z 2013 roku "Układ zamknięty" . W krakowskim spotkaniu wezmą udział Janusz Gajos , Maria Mamona, Przemysław Sadowski i Urszula Grabowska . Będzie to już 99. spotkanie w tym cyklu.

Reklama

Bohaterami filmu są trzej polscy przedsiębiorcy, którzy w wyniku nieuczciwego działania fiskusa i wymiaru sprawiedliwości zostają bezprawnie pozbawieni majątków i dorobku zawodowego. Choć po latach zostają oczyszczeni z wszelkich zarzutów, są jednak zrujnowani psychicznie i materialnie. Scenariusz powstał na kanwie prawdziwych wydarzeń.

"Janusz Gajos, jeden z tych artystów, których nazwisko zawsze wymienia się w pierwszym szeregu najważniejszych aktorów filmowych w polskim kinie, zgodził się po raz kolejny odwiedzić Kraków i Małopolski Ogród Sztuki. Przywrócone arcydzieła i Janusz Gajos, to już długa i piękna seria wspólnie obejrzanych i dopowiedzianych przez Gajosa tytułów, za nami wspólne pokazy m.in. 'Wahadełka', 'Tam i z powrotem', 'Bigda idzie!', 'Zemsty'. Tym razem zaprezentujemy film stosunkowo nowy, ale wyjątkowo ważny w karierze artysty - 'Układ zamknięty' Ryszarda Bugajskiego z 2013 roku" - mówi Łukasz Maciejewski .



Janusz Gajos w roli bezwzględnego i skorumpowanego polityka

"Gajos w roli prokuratora Kostrzewy, bezwzględnego i skorumpowanego polityka, potrafiącego wtrącić do więzienia niewinnych ludzi i doprowadzić do bankructwa kwitnący do niedawna biznes, stworzył postać emblematyczną nie tylko dla Polski posttransformacyjnej, ale i dla wszystkich czasów. Kolejnych Kostrzewów (i im podobnych) odnajdujemy ciągle w polityce, na najwyższych szczeblach, w samorządach lokalnych, w sądach. Są wieczni, jak polityka, jak grzeszna polityka" - wyjaśnia Maciejewski.

Podczas jednego ze spotkań w "Małopolskim Ogrodzie Sztuki", Janusz Gajos mówił: "Kiedy byłem młody, cięgle słyszałem: 'Szukaj prawdy w aktorstwie, szukaj prawdy'. A ja nie potrafiłem zrozumieć o co chodzi. Czym jest owo szukanie, co to znaczy? Po latach trafiłem na zdanie księdza Tischnera, który pisał, że prawdy nie należy szukać, trzeba ją stworzyć. I już wiedziałem. Już wiem".

Poza Januszem Gajosem, w rozmowie o produkcji oraz o samym Ryszardzie Bugajskim wezmą także udział: Maria Mamona, Przemysław Sadowski i Urszula Grabowska, odtwórcy ważnych ról w "Układzie zamkniętym".