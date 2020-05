​Przyszłoroczna gala oscarowa przełożona?

Jak donosi portal "Variety", ważą się losy przyszłorocznej, 93. ceremonii rozdania Oscarów. Jest zaplanowana na 28 lutego 2021 roku, ale może zostać przeniesiona na termin późniejszy. Źródła pragnące zachować anonimowość, podkreślają, że nie ma jeszcze żadnych konkretnych planów takiego przesunięcia, ale jest ono rozważane.

Kiedy odbędzie się gala oscarowa 2021? /Matt Petit - Handout/A.M.P.A.S. /Getty Images

"To możliwe, że ceremonia zostanie opóźniona" - twierdzi jedna z osób, na którą powołuje się "Variety". Zaznacza jednak, że żadne szczegóły, łącznie z propozycjami nowych dat, nie zostały jeszcze oficjalnie zaproponowane. Z kolei inny rozmówca portalu uważa, że nadająca w Stanach ceremonię na żywo stacja ABC, nie ma w planach innego terminu transmisji niż ustalony dawno temu 28 lutego przyszłego roku.



W kwietniu tego roku wprowadzone zostały nowe reguły dopuszczania filmów do ubiegania się o Oscary. W ramach wyjątku i tylko w tym roku zezwolono, aby do wyścigu o tę nagrodę mogły stanąć filmy, które w wyniku pandemii COVID-19 straciły szansę na premierę kinową.



Przy okazji ogłoszenia tej decyzji prezydent Amerykańskiej Akademii Filmowej David Rubin mówił, że jest zbyt wcześnie, aby wyrokować, jak potoczą się losy przyszłorocznej ceremonii rozdania Oscarów. "Niemożliwe jest określenie tego, jak będzie wyglądała sytuacja. Wiemy na pewno, że chcemy uczcić kino, ale nie wiemy na sto procent, w jakiej formie to zrobimy" - mówił wtedy.

Rubin komentował też nowe zasady dopuszczania filmów do oscarowego wyścigu. "Myślę, że wszyscy są przychylni trudnej sytuacji filmowców, a my jesteśmy po to, by wspierać naszych członków i społeczność filmową. To logiczne, że gdy nie wiemy, co przyniesie czas w kwestii pokazów kinowych, musimy zmienić w tym roku nasze zasady. W ten sposób będzie można oglądać wiele wspaniałych filmów i się nimi cieszyć" - argumentował prezydent Akademii.