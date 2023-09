Przeżył z żoną prawie 60 lat. Jak czuje się po jej śmierci?

Przyznał, że ważnym sposobem na to, by poradzić sobie ze smutkiem jest dla niego praca. "Wkrótce jadę do Afryki Zachodniej. Wracam w trasę, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze! Mam to szczęście, że czuję się całkiem dobrze. Jest jeszcze wiele miejsc, które chcę odwiedzić. Wciąż mam w sobie ciekawość i myślę, że to motywuje mnie do działania" - stwierdził.



W innym niedawnym wywiadzie - dla magazynu "Radio Times", Palin przyznał, że choć należący do "Latającego Cyrku Monthy Pythona" komicy mają ze sobą sporadyczny kontakt, to po śmierci Helen niezwłocznie otrzymał od każdego z kolegów - Terry'ego Gilliama , Erica Idle'a i Johna Cleese'a , pełne empatii wyrazy współczucia.

Reklama