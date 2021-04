Przez rok puszczał słynny film, choć nikt nie przychodził na seans

Mieszczące się w Portland kino Clinton Street Theater od 43 lat regularnie pokazuje w swoim repertuarze kultowy musical z 1975 roku "Rocky Horror Picture Show". Tradycja ta nie została przerwana nawet przez pandemię COVID-19. Choć kino od ubiegłego roku było zamknięte dla widzów, jego pracownik nie zaprzestał kontynuował odbywające się co sobotę o północy pokazy tego filmu.

Młoda Susan Sarandon była jedną z gwiazd "Rocky Horror Picture Show" /20TH CENTURY FOX / Album Online /East News

Reklama

Historię Nathana Williamsa, pracownika kina Clinton Street Theater i zagorzałego fana musicalu "Rocky Horror Picture Show", który podczas pandemii COVID-19 co sobotę wyświetlał w kinie film Jima Sharmana, przybliża portal "The Oregonian". Zwykle Williams oglądał go sam, czasem w towarzystwie znajomego, ale przeważnie film przez 54 tygodnie wyświetlany był dla pustej widowni.

Reklama

Pandemiczne seanse filmu "Rocky Horror Picture Show" rozpoczęły się 15 marca 2020 roku, kiedy to mieszczące się w Portland kino zostało zamknięte dla widzów z powodu pandemii COVID-19. Momo to przez następne 54 soboty Williams pojawiał się w kinie i rozpoczynał pokaz ukochanego filmu. "Obejrzałem go sam. Była śnieżyca. Zorientowałem się, że to ode mnie zależy, czy tradycja będzie kontynuowana" - powiedział, gdy pytano go, dlaczego to robił. Film Sharmana pokazywany jest w tym kinie nieprzerwanie od 1978 roku.

"Może to głupiutka błahostka, ale w pewnym sensie daje nadzieję. Przypomina, jak wygląda normalność. Bo to normalne, że w sobotnie noce pokazujemy 'Rocky Horror Picture Show'. I nic się nie zmieniło" - dodaje właścicielka kina, Lani Jo Leigh. Jej zdaniem bardzo ważne jest to, by miejscowa społeczność miała świadomość tego, że otwarte około 1914 roku kino istnieje, działa i czeka na powrót widzów.

Wideo "Rocky Horror Picture Show" (1975): Trailer

Seanse filmu "Rocky Horror Picture Show" w portlandzkim kinie Clinton Street Theater to wyjątkowe wydarzenia. Organizowane o północy przyciągają fanów ponadczasowego musicalu. Nikt nie przeszkadza im w świętowaniu na swój sposób ukochanego filmu. Mogą krzyczeć, rzucać w ekran ryżem, tańczyć, pić i śpiewać z aktorami ulubione piosenki. Od 1987 roku seansom towarzyszą występy miejscowego kabaretu. Jego członkowie na scenie pod ekranem odtwarzają wydarzenia, które właśnie rozgrywają się w filmie.

Na początku kwietnia kino Clinton Street Theater zostało ponownie otwarte. Pierwszym filmem pokazanym dla widzów był... "Rocky Horror Picture Show".