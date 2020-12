Przez pandemię gwiazdy zaczęły... robić na drutach

Jeśli nie należymy do amatorów wypieków, a wyrabianie chleba i dokarmianie zakwasu nie leży w kręgu naszych zainteresowań, można sięgnąć po nieco inne zajęcie, które może przyczynić się do zredukowania stresu i wzbogacenia naszej garderoby. Robienie na drutach to świetne zajęcie, które poleca sama Meryl Streep.

Meryl Streep jest miłośniczką robienia na drutach i zaraża swoją pasją inne gwiazdy /Rocco Spaziani/Archivio Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio /Getty Images

Obszerne szale, poncza, swetry - te elementy garderoby królowały na wybiegach wyznaczających trendy na tegoroczny zimowy sezon. Niech to będzie zachętą dla odkrycia w sobie nowej pasji, tym bardziej że ostatni czas skłania nas do poszukiwania zajęć odciągających nieco uwagę od stresu wywołanego pandemią. Eksperci są zgodni, że robienie na drutach jest świetnym środkiem redukującym stres, skupiając uwagę na wykonywanym zadaniu i tworzeniu czegoś namacalnego, z czego możemy być dumni.

Reklama

Nic dziwnego, że na Instagramie hasztag "knitting" wykorzystany został ponad 18 mln razy. Wzrost popularności tą formą spędzania czasu zauważają również ci bardziej wprawni twórcy. Pepita Marin i Alberto Bravo, twórcy "We are knitters" potwierdzają w rozmowie z magazynem "Forbes", że od marca ich zasięg na Instagramie wzrósł o ponad 50 proc., osiągając najwyższy w historii poziom trzech milionów unikalnych kont. Sami przyznają, że robienie na drutach z powodzeniem można nazwać jogą XXI wieku, a w czasie trwającej pandemii dla wielu, to określenie przestało być jedynie sloganem.

Wielu w końcu ucieka się do przeróżnych form walki ze stresem, a zwolenniczką takiej formy relaksu i wieloletnią ambasadorką jest Meryl Streep. W programie Jamesa Cordena aktorka z dumą prezentowała swoją torbę wypełnioną narzędziami z 1967 roku do robótek ręcznych. Z przepastnej torby Streep wyjęła okazałą kolekcję kolorowych drutów, w różnych rozmiarach, książki i katalogi na których się wzorowała. Nie byłaby sobą, gdyby przy okazji tej prezentacji nie pokusiła się o anegdoty. Zdradziła, że wykonała m.in. męską kamizelkę, którą sprezentowała swojemu tacie, pokazała również wzór męskiego swetra. "Zaczęłam go robić z myślą o moim chłopaku z ogólniaka, ale gdy go skończyłam otrzymał go mój chłopak na studiach" - żartowała.

Jej umiejętności można podziwiać również w filmie, bowiem szal, który nosi w "Wątpliwości" jest jej autorstwa. Aktorka przyznała w rozmowie z BBC, że większość czasu na planie spędziła, robiąc na drutach. Swoim hobby zaraziła zresztą Amy Adams. "Dla mnie to czas, kiedy mogę zebrać myśli, trochę pokontemplować. To rodzaj porządków". To zajęcie, któremu chętnie oddaję się również w domowym zaciszu. Prowadzę bardzo mało spektakularne życie. Uwielbiam siedzieć na krześle w salonie i robić na drutach" - przyznaje.

Lista gwiazd, które chętnie spędzają czas w ten właśnie sposób jest dość okazała. Miłośniczką robienia na drutach jest także Julia Roberts. To hobby stało się również tematem żartu, na planie "Larry Crowne". Tom Hanks pokusił się o zrobienie Roberts psikusa i namówił 65 mężczyzn z obsady i ekipy filmowej, aby nauczyli się podstawowych ściegów, gdy aktorka pojawiała się na planie zastała męską część ekipy robiącą na drutach.

Dla wielu zaskoczeniem może być fakt, że również Ryan Gosling należy do tego grona. Aktor ujawnił w rozmowie z "GQ Australia", że uwielbia robić na drutach, czego zaczął się uczyć w trakcie zdjęć do filmu "Miłość Larsa". Przyznał, że to świetny sposób na relaks. "Gdybym miał zaprojektować idealny dzień, to właśnie tak bym go spędził. I na koniec dostajesz miły prezent, który możesz zatrzymać dla siebie, albo wręczyć komuś, kto marzy o krzywym, odpychającym szaliku" - dodał.

A jeśli poszukujemy wskazówek, jak można zacząć robić na drutach można zwrócić się do Adrianny Biedrzyńskiej. Aktorka od lat robi na drutach, a swoją wiedzą chętnie dzieli się na Instagramie. Zarówno we wpisach, jak i filmikach aktorka doradza od czego zacząć, po jakie włóczki i druty sięgać. A do kreatywnych dni i sięgania po kolorowe włóczki zachęca wszystkich.