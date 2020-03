Przesunięta premiera "W lesie dziś nie zaśnie nikt"

W związku z obecną sytuacją w Polsce producent oraz dystrybutor horroru "W lesie dziś nie zaśnie nikt" zdecydowali, że film nie wejdzie do kin w najbliższym piątek, 13 marca.

Na razie nie wiadomo, kiedy "W lesie dziś nie zaśnie nikt" pojawi się w kinach /fot. Michał Chojnacki/Akson Studio /materiały dystrybutora

"Z uwagi na sytuację kryzysową oraz coraz bardziej nasilające się działania prewencyjne podejmowane przez rząd, wraz z producentem Akson Studio podjęliśmy decyzję o odwołaniu uroczystej premiery i przesunięciu premiery kinowej filmu 'W lesie dziś nie zaśnie nikt'. Nową datę premiery podamy w momencie, kiedy sytuacja w kraju się unormuje" - można przeczytać w komunikacie wydanym przez Next Film, dystrybutora obrazu.



"Jest nam niezmiernie przykro, że musieliśmy podjąć taką decyzję, natomiast mamy nadzieję, że doskonale ją państwo rozumieją w obliczu sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć" - dodano.



Akcja filmu, nawiązującego stylistycznie do konwencji amerykańskiego slashera, rozpoczyna się dość niewinnie - grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na... obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu.



"W lesie dziś nie zaśnie nikt" 1 / 11

W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?



"Makabra, groteska, seks, a w tle społeczny komentarz" - tak promowany był horror w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego, autora głośnego "Placu zabaw".

"W lesie dziś nie zaśnie nikt" będzie pierwszym współczesnym polskim horrorem skierowanym do szerokiej publiczności, do którego realizacji twórcy podeszli ze świeżym spojrzeniem i nieszablonowymi pomysłami. W efekcie powstała produkcja przygotowywana z dbałością o każdy detal. Mroczna historia wciąga, a rozgrywające się sceny nie pozwalają o sobie zapomnieć. Soczyste, krwawe kadry będą przyciągać i odrzucać, a budująca klimat muzyka sprawi, że nawet jeśli zasłonimy oczy, dalej będzie strasznie - brzmi opis dystrybutora.

W rolach młodzieży walczącej o życie wystąpili: Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, Stanisław Cywka, Sebastian Dela i Michał Lupa. W filmie zagrali również: Gabriela Muskała, Piotr Cyrwus, Olaf Lubaszenko, Mirosław Zbrojewicz, Wojciech Mecwaldowski oraz Michał Zbroja.