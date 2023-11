Celem Nagród im. Jana Machulskiego jest nagradzanie najzdolniejszych młodych twórców reprezentujących różne profesje filmowe, a także skierowanie uwagi na rzadziej doceniane rodzaje filmowe, takie jak dokument i animacja. Nominacje do Nagród przyznawane są przez gremia jurorskie krótkometrażowych festiwali rozgrywających się na przestrzeni roku w różnych miastach Polski. W tym roku produkcje Studia Munka SFP otrzymały osiem nominacji, które podczas finałowej gali 26 listopada w warszawskim kinie Atlantic zamieniły się w pięć statuetek.



Nagrody im. Jana Machulskiego 2023: Zwycięzcy

Dwie z nich trafiły na ręce autorów krótkometrażowego dokumentu "Koniki na biegunach" w reżyserii Marcina Lesisza. To łącząca dokument z animacją niezwykle czuła opowieść o świecie niepełnosprawnej Ewy, która komunikuje się z otoczeniem tworząc lalki i zabawki oddające jej stany emocjonalne. Jej codzienność ograniczona jest do przestrzeni Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkania rodziców, a azylem okazuje się niezwykle bogata wyobraźnia. Nagrodę im. Jana Machulskiego za najlepszy montaż odebrał Marcin Sucharski, a reżyser Marcin Lesisz otrzymał statuetkę za Najlepszy film dokumentalny.



Nagroda za najlepszą reżyserię powędrowała do Emi Buchwald - autorki głośnego, nagradzanego m.in. na Warszawskim Festiwalu Filmowym i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni obrazu "Piękna Łąka Kwietna". To historia Emila - neurotycznego architekta krajobrazu, który nie potrafi rozmawiać z ludźmi - wspaniale zagrana przez Andrzeja Kłaka.



Największym wygranym wieczoru okazała się jednak "Przepustka" Karoliny Węglorz-Zimy. To historia Maxa (Jacek Beler), który, korzystając z przepustki z zakładu karnego, w towarzystwie młodszego brata wyrusza w podróż do Warszawy, by wziąć udział w castingu do programu dla muzycznych talentów. Wcielający się w młodszego z braci Rafał Garnecki otrzymał Nagrodę dla najlepszego aktora, a na ręce reżyserki i producentów trafiła Nagroda im. Jana Machulskiego za Najlepszy Film.



Tegorocznych laureatów Nagród im. Jana Machulskiego wyłoniła Kapituła, w której zasiedli: aktorka i scenarzystka Lena Góra, zeszłoroczna zdobywczyni Nagród w kategoriach Najlepsza Reżyseria i Najlepszy Film Maria Ornaf, reprezentant PSC Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych Andrzej Ślązak, przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Montażystów Magdalena Chowańska, a także reprezentujący Związek Artystów Scen Polskich Maciej Makowski oraz Grzegorz Milczarczyk - wieloletni asystent prof. Jana Machulskiego.