Przegląd najlepszych włoskich filmów z ostatnich lat, Cinema Italia Oggi, organizowany przez Włoski Instytut Kultury i kino Muranów, odbędzie się m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Wydarzenie pierwotnie zaplanowano na marzec, ale zostało przesunięte z powodu pandemii.

"Zdrajca" to jeden z filmów, które będzie można zobaczyć podczas przeglądu /materiały prasowe

Filmy, które biły rekordy oglądalności, urzekły krytyków i zdobyły nagrody na festiwalach w kraju i za granicą - najlepsze włoskie produkcje z ostatnich lat, będzie można obejrzeć w ramach przeglądu Cinema Italia Oggi, który potrwa od 23 do 27 lipca. Będzie to 9. edycja imprezy.

Pokazy będą odbywać się w Warszawie (Kino Muranów), Wrocławiu (Kino Nowe Horyzonty), Krakowie (Kino Pod Baranami), Łodzi (Kino Charlie), Poznaniu (Pałacowe Centrum Kultury Zamek), Katowicach (Kinoteatr Rialto) i Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe).

W programie przeglądu znalazła się m.in. filmowa adaptacja kryminału Donato Carrisi "W labiryncie" (L'uomo del labirinto), z Dustinem Hoffmanem i Tonim Servillo ("Wielkie piękno", "Oni") w rolach głównych.

O czym jest film? Nastoletnia Samantha została porwana i uwięziona na piętnaście lat. Kiedy budzi się w szpitalu, niczego nie pamięta. Nikt nie wie, jak udało jej się uciec. Z pomocą policyjnego profilera, doktora Greena (Hoffman), próbuje odzyskać wspomnienia z tajemniczego labiryntu - więzienia, w którym porywacz zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar. Porywacza próbuje też odnaleźć bezkompromisowy detektyw Bruno Genko (Servillo).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W labiryncie" [trailer] materiały dystrybutora

Drugim ważnym tytułem będzie nagrodzony kilkunastominutową owacją na festiwalu w Cannes film Marca Bellocchio "Zdrajca" (Il traditore), który w zaskakujący sposób podejmuje temat mafii.



W centrum opowieści znajduje się Tommaso Buscetta, boss, który złamał omertę, czyli mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze - tzw. maxiproces doprowadził do skazania 362 przywódców przestępczej organizacji. Było to największe w historii zwycięstwo państwa nad mafią. Fascynujące dochodzenie skupia się na przemianie Buscetty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zdrajca" [trailer] materiały dystrybutora

W programie znalazły się również następujące produkcje: "Sami bez mamy" (10 giorni senza mamma), "Dafne" (Dafne), "No...Niestety" (Magari), "Praca jak każda" ( Ma cosa ci dice il cervello), "Utrapienie i uciecha" (Croce e deliria), "Bangla", "Lucania", "Mistrz" (Il campione) i "Efekt domina" (Effetto domina).