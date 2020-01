Produkcje z udziałem Polaków na Festiwalu Filmów Żydowskich

Widzowie 29. New York Jewish Film Festival zobaczyli nowojorskie premiery filmów z udziałem polskich artystów. W "Słodkim końcu dnia" Jacka Borcucha wystąpiły Krystyna Janda i Katarzyna Smutniak. Zbigniew Zamachowski zagrał w "Polanie wśród brzeziny" Marceline Loridan-Ivens.

Katarzyna Smutniak i Krystyna Janda w scenie ze "Słodkiego końca dnia" /materiały prasowe

Dyrektor festiwalu Aviva Weintraub nazwała "Słodki koniec dnia" fascynującym filmem. "Znana polska aktorka Krystyna Janda prezentuje bardzo mocny, emocjonalny występ w głównej roli znanej polskiej poetki pochodzenia żydowskiego, mieszkającej w Toskanii. Jej komentarze w trakcie lokalnego wydarzenia rodzą niezamierzone konsekwencje" - powiedziała PAP Weintraub.

Janda odtwarzająca postać laureatki nagrody nobla Marii zdobyła na festiwalu Sundance 2019 Specjalną Nagrodę Jury. Kiedy Maria dostaje wiadomość o tragicznym wydarzeniu, pod wpływem emocji, podczas uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta, zamiast kurtuazyjnych podziękowań wygłasza szokująco niepoprawną politycznie mowę, co rodzi dotkliwe skutki.

W odniesieniu do "Polany wśród brzeziny" dyrektor festiwalu przypomniała, że koprodukcję Francji, Niemiec i Polski z 2003 roku reżyserowała Francuzka Marceline Loridan-Ivens, która była też autorką pamiętnika. Główne role zagrali Anouk Aimée i August Diehl.

Film opowiada o ocalałej z Holokaustu kobiecie (Aimée), jadącej z Nowego Jorku do Auschwitz. Poznaje tam młodego niemieckiego fotografa (Diehl), który odkrył właśnie, że jego dziadek służył w SS. "Ten poruszający, autobiograficzny dramat (...) zaprezentowaliśmy w hołdzie Loridan-Ivens, która zmarła w 2018 roku" - podkreśliła Weintraub.

W "Polanie wśród brzeziny" Zamachowski kreuje rolę mężczyzny z Krakowa pomagającego w odszukiwaniu korzeni czy też śladów po bliskich tych ludzi, którzy przeżyli Holokaust.

Według tygodnika Jewish Week festiwal uwzględniania w programie filmy z tych miejsc na świecie, gdzie można spotkać Żydów. Szczególnie mocno koncentruje się na Stanach Zjednoczonych, Izraelu i byłym bloku wschodnim.

W tym roku zaprezentowano 32 tytuły, w tym filmy fabularne, krótkometrażowe i dokumentalne. Były pośród nich, produkcje z 2019 roku, które znalazły się na długiej liście nominowanych do Oskara: izraelski thriller "Incitement" Yarona Zilbermana, nawiązujący do zabójstwa premiera Izraela Icchaka Rabina oraz węgierski dramat "Those Who Remained" Barnabasa Totha o mężczyźnie w średnim wieku i nastolatce, którzy ocaleli z II wojny światowej.

Program obejmował m.in. "Write Me" Pearl Gluck inspirowanej wierszem Deborah Kahan Kolb’s "After Auschwitz", a także dramat w reżyserii Drora Zahaviego "Crescendo" o dyrygencie tworzącym młodzieżową orkiestrę izraelsko-palestyńską.

Trybutem dla włoskiego reżysera Vittoria De Siki była projekcja Ogrodu Finizi-Continich z w 50 rocznicę jego premiery. Akcja rozgrywa w latach 30. minionego wieku. Opowiada o społeczności żydowskiej, która stara się uchronić przed rosnącym we Włoszech antysemityzmem.

Festiwal pokazał też światową premierę odrestaurowanego niemego filmu Charlesa Davenporta "Broken Barriers" (Khavah) z 1919 roku. Był to pierwszy film na podstawie opowieści Szolema Aleichema, które stanowiły inspirację dla "Skrzypka na dachu".

Festiwal trwający od 15 do 28 stycznia zaprezentowało Muzeum Żydowskie i Film at Lincoln Center. Współpracował z nimi Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku.