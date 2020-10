Producent "Atomic Blonde” aresztowany za napaść na tle seksualnym

David Guillod, producent takich filmów jak m.in. "Atomic Blonde” i "Tyler Rake: Ocalenie”, został w środę wieczorem aresztowany w Los Angeles przez miejscową policję. Powodem zatrzymania są oskarżenia kobiety, która zarzuca mu napaść na tle seksualnym.

David Guillod z aktorką Vanessą E. Garcią /Albert L. Ortega /Getty Images

Producent został aresztowany w swojej posiadłości przez specjalny oddział uderzeniowy policji. Funkcjonariusze działali na podstawie nakazu, a Guillod nie stawiał oporu. Dane kobiety, która oskarża go o przestępstwo, nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak, że zgłosiła się ona na policję tydzień wcześniej i powiedziała, że została zaatakowana podczas popołudniowego spotkania z Guillodem.



Guillod przebywa obecnie w areszcie. Wyznaczona za niego kaucja to aż pięć milionów dolarów. Policja z Los Angeles spodziewa się, że zgłoszą się też jego inne ofiary. Dla 53-letniego Guilloda to nie pierwsze takie zatrzymanie. W czerwcu został aresztowany i oskarżony o gwałt, porwanie z gwałtem oraz podanie swoim ofiarom narkotyków. Jego ofiarami miały być cztery kobiety, a do opisanych czynów miało dojść w latach 2012-2015.



Jedną z poprzednich ofiar producenta jest aktorka Jessica Barth. Oskarżyła ona Guilloda o napaść na tle seksualnym w 2012 roku, kiedy oskarżony prowadził agencję aktorską. Producent nie przyznał się w czerwcu do zarzucanych mu jedenastu czynów, a sprawa ta wciąż jest w toku. Wtedy udało mu się wyjść z aresztu po wpłaceniu zasądzonej kaucji w kwocie miliona dolarów.

To kolejne oskarżenie pod adresem producenta. W październiku zostały mu postawione trzy oskarżenia o gwałt i sodomię. Oprócz tego Guillod odpowie za piętnaście innych dokonanych przez niego przestępstw na tle seksualnym.