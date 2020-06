​Producenci zachęcają Sigourney Weaver, by znów zagrała Ripley

Kultowa seria "Obcy" po raz kolejny wzbudziła ostatnio zainteresowanie fanów za sprawą Sigourney Weaver. Gwiazda czterech filmów serii w jednym z wywiadów wyznała, że otrzymała od producenta "Obcego - 8. pasażera Nostromo" Waltera Hilla 50-stronicowy zarys scenariusza piątej części filmu. Od razu dodała jednak, że nie jest zainteresowana powrotem do roli Ripley. Producenci mają jednak nadzieję, że zmieni zdanie.

Sigourney Weaver zgodzi się jeszcze raz zagrać Ellen Ripley? /Collection Christophel / RnB /East News

Walter Hill za pośrednictwem portalu "SyFy Wire" potwierdził, że istnieje wspomniany przez Weaver zarys scenariusza. Został on napisany przez Hilla oraz innego producenta związanego z serią "Obcy" - Davida Gilera. Na dodatek mowa nie o jakimś projekcie z zamierzchłej przeszłości, a całkiem nowej sprawie. Ostatnia wersja szkicu scenariusza została napisana w marcu tego roku.



Na odpowiedź wciąż czeka jednak pytanie o to, czy Sigourney Weaver zmieni zdanie i po raz piąty zgodzi się stoczyć potyczkę z krwiożerczym zabójcą z kosmosu. Na obecną chwilę aktorka jest zdania, że powinno się dać odpocząć porucznik Ripley.



Hill nie jest jednak tym zrażony. "Sigourney jest zbyt skromna, jeśli chodzi o jej udowodnione możliwości opowiedzenia historii, która przerazi zabraną do kina dziewczynę, skopania tyłków nowych ksenomorfów oraz snucia refleksji na temat zarówno uniwersum, jak i przyszłości cyklu oraz przeznaczenia porucznik Ellen Ripley" - stwierdził w oświadczeniu przesłanym "SyFy Wire".

Należąca do Hilla i Gilera spółka Brandywine Productions opublikowała zdjęcie tytułowej strony zarysu scenariusza filmu "Obcy V". Oprócz tytułu można dostrzec na nim słynne hasło reklamowe serii uzupełnione o nowy dodatek. "W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. W kosmosie nikt nie usłyszy twoich marzeń". Znalazło się tam również miejsce na dwa cytaty z Edgara Allana Poe'a oraz Williama Tecumseha Shermana. "Ach, czy wszystko, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa?" to jeden z nich. Drugi to: "Wojna to piekło".

Sigourney Weaver wystąpiła w czterech pierwszych filmach serii "Obcy", która później kontynuowana była dwoma prequelami - filmami "Prometeusz" i "Obcy: Przymierze". Gdy ostatni raz widzieliśmy się z graną przez nią porucznik Ripley, zmierzała ona w kapsule ratunkowej w kierunku Ziemi.