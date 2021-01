Producenci „Johna Wicka” szykują kolejne widowisko akcji

Jason Clarke, Michelle Monaghan i Jai Courtney wystąpią w rolach głównych w thrillerze zatytułowanym „Black Site”. Jak informuje portal „Deadline”, za produkcję tego widowiska zapowiadanego na wybuchowe kino akcji odpowiadają producenci takich filmów jak „John Wick”, „Sicario” czy „Hotel Mumbaj”.

Była stylistka, Sophia Banks, zadebiutuje za kamerą jako reżyserka "Black Site" /Sean Zanni/WireImage /Getty Images

Tytułowe "black site" to potoczne określenie miejsca, w którym przygotowywane są tajne operacje wywiadowcze. A także określenie tajnych więzień, w których przetrzymywane są osoby oskarżone o terroryzm. I właśnie w takim miejscu rozgrywać się będzie akcja filmu "Black Site". Jego bohaterami będą agenci, którzy w należącej do CIA placówce zostają zmuszeni stawić czoła przetrzymywanemu tam genialnemu terroryście o pseudonimie Hatchet (Topór). Wydarzenia, do których dochodzi po jego ucieczce, będą miały daleko idące konsekwencje.



Zdjęcia do filmu "Black Site" mają rozpocząć się w lutym tego roku w Australii. Reżyserią zajmie się debiutująca na dużym ekranie Sophia Banks, była stylistka, o której zrobiło się głośno za sprawą wyreżyserowanych przez nią filmów reklamowych i krótkometrażowych. Jeden z jej poprzednich krótkometrażowych filmów, "Unregistered", miał premierę podczas festiwalu Tribeca w 2019 roku. Jej najnowsza krótkometrażówka, zatytułowana "Proxy", pokazywana jest obecnie na festiwalach filmowych. Scenariusz filmu "Black Site" napisał Jinder Ho. Dla niego też będzie to pełnometrażowy debiut.

"Jesteśmy wielkimi fanami jej krótkometrażówek i szukaliśmy właściwego projektu, którym mogłaby się zająć. Jej charakterystyczne, mocno wizualne podejście do tej historii zwaliło nas wszystkich z nóg" - powiedziała o Sophii Banks producentka Erica Lee.



Jason Clarke i Jai Courteney spotkali się już wcześniej na planie filmu "Terminator: Genisys". Clarke’a można było ostatnio zobaczyć w takich filmach jak m.in. "Smętarz dla zwierzaków" czy "Diabeł wcielony". Courtney, któremu popularność przyniosła rola w serialu "Spartakus", niedługo powtórzy rolę Kapitana Bumeranga w tworzonym przez Jamesa Gunna reboocie "Legionu samobójców". Michelle Monaghan wystąpiła ostatnio w serialu Netfliksa "Mesjasz".