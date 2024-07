Proces Aleca Baldwina. Co jego umorzenie może oznaczać dla skazanej zbrojmistrzyni?

Proces Baldwina został umorzony 12 lipca 2024 roku. Sędzia Mary Marlowe Sommer podjęła tę decyzję z powodu rażących i celowych zaniedbań prokuratury. Śledczy mieli zataić dowody, które wyjaśniały, jak ostra amunicja znalazła się na planie "Rust". Zarzuty przeciwko aktorowi zostały oddalone bez możliwości wznowienia procesu. Decyzja sądu jest prawomocna.

Zbrojmistrzyni skazana po tragedii na planie "Rust" wyjdzie na wolność?

Gutierrez-Reed została skazana w marcu 2024 roku na 18 miesięcy więzienia. Zarzucano jej niedopełnienie obowiązków, przez co ostra amunicja znalazła się na planie. W rezultacie doszło do wypadku, w którym zginęła Hutchins. Jednak umorzenie procesu Baldwina sprawia, że kobieta ma według wielu ekspertów szansę na szybsze wyjście na wolność.

"Biorąc pod uwagę rażąco niewłaściwe postępowanie [prokuratury], które doprowadziło do umorzenia sprawy pana Baldwina, jest dla mnie jasne, że sprawa Hannah Gutierrez-Reed także musi zostać umorzona" - stwierdził prawnik Duncan Levin w wypowiedzi dla CNN.

Podobnego zdania był Neama Rahmani, były prokurator federalny. "Myślę, że ta sprawa nie została wygrana przez Aleca Baldwina tylko przegrana przez prokuraturę. W wypadku Gutierrez-Reed te dowody są jeszcze bardziej odciążające i uniewinniające niż dla Baldwina" - mówił dla CNN.

Obrońcy zbrojmistrzyni zapowiedzieli natychmiast po umorzeniu sprawy Baldwina, że złożą wniosek o jej zwolnienie z więzienia.

Tragedia na planie westernu "Rust"

Do wypadku na planie "Rust" doszło 21 października 2021 roku. Podczas próby trzymany przez Baldwina rewolwer wypalił w kierunku operatorki Halyny Hutchins i reżysera Joela Souzy. Kula trafiła kobietę w klatkę piersiową, przeszła przez jej ciało i raniła ramię mężczyzny. Pogotowie lotnicze zabrało Hutchins do Szpitala Uniwersyteckiego w Nowym Meksyku, gdzie stwierdzono jej śmierć. Obrażenia Souzy nie były poważne. Mógł on wyjść ze szpitala następnego ranka.

Baldwin od początku utrzymywał, że nie pociągnął za spust, a rewolwer sam wypalił. Nie wiedział także, że jest naładowany ostrą amunicją. Za nieumyślne spowodowanie śmierci groziło mu 18 miesięcy więzienia. Jego proces rozpoczął się 10 lipca 2024 roku.