"Proceder": Film o raperze Tomaszu Chadzie w Netflixie

"Proceder" - poruszająca historia rapera Tomasza Chady - 18 marca zadebiutuje w ofercie Netflixa.

Piotr Witkowski jako Chada w filmie "Proceder" /materiały prasowe

"Proceder" to historia rapera Tomasza Chady - chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem - pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.

Reklama

W rolach głównych wystąpili: Piotr Witkowski, Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha, Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz, Sonia Bohosiewicz, Krzysztof Kowalewski, Gabriela Muskała oraz Ewa Ziętek, Piotr Głowacki, Anna Matysiak, a także raperzy: Marcin Gutkowski (KALI), Vienio (MOLESTA EWENEMENT), Michał Buczek (Z.B.U.KU) i Bajorson. Film wyreżyserował Michał Węgrzyn, a autorem zdjęć jest jego brat - Wojciech.



"Życie Chady było skomplikowane, rzeczywiście w wielu momentach znajdował się na krawędzi, rzucał wyzwanie władzom, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę z ciężaru nałogów i czynów, które popełnił" - tak o raperze mówi Michał Węgrzyn.



"Chada miał i ma liczne grono wielbicieli i kontynuatorów. Jego teksty bywały dosadne, ale nie była to dosadność dla samej dosadności, to były utwory bardzo osobiste i stylistycznie rozpoznawalne. Wielu raperów uczyło się na nim, do dziś ma lepszych i gorszych naśladowców, w sferze tekstowej wyznaczył żywe do dziś standardy" - dodaje reżyser filmu "Proceder".

"W filmie pojawiają się także autentyczne postaci ze świata rapu, w tym obdarzony wielką charyzmą i otaczany szacunkiem Kali, który w pewnym momencie też znalazł się w niebezpiecznym świecie procederu, ale z nim konsekwentnie zerwał" - zdradza Michał Węgrzyn.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Proceder" [trailer 2] materiały dystrybutora

Chada, a właściwie Tomasz Chada (ur. 24 sierpnia 1978 w Warszawie, zm. 18 marca 2018 w Rybniku) - polski raper i autor tekstów. Przedstawiciel warszawskiej sceny hip-hopowej. Reprezentował nurt ulicznego rapu, początkowo będąc związanym z grupą muzyczną Molesta Ewenement.



W 2009 roku ukazała się jego debiutancka płyta zatytułowana "Proceder". Album przyniósł ogromny wzrost zainteresowania jego twórczością oraz pozytywne recenzje krytyków muzycznych. Teksty Chady traktowały o życiu na krawędzi, kłopotach z prawem, próbie przetrwania i walce z własnymi demonami. Jego utwory charakteryzowała bezkompromisowość i niezwykła emocjonalność.

"Proceder" trafił na ekrany polskich kin 15 listopada 2019.