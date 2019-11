"Proceder": Dziewczyny rapera

Już 15 listopada na ekrany kin wchodzi "Proceder" - filmowa biografia rapera Tomasza Chady. W filmie zobaczymy m.in. Małgorzatę Kożuchowską i Annę Matysiak.

Piiotr Witkowski i Małgorzata Kożuchowska w filmie "Proceder" /Tomasz Ozdoba - Global Studio /materiały dystrybutora

"Proceder" to poruszająca historia rapera Tomasza Chady - chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem - pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.



W postać Tomasza Chady wcielił się Piotr Witkowski. Na ekranie partnerują mu m.in. Małgorzata Kożuchowska i Anna Matysiak.



"'Proceder' uczy, że każdy człowiek może się zmienić, jeżeli będzie miał u boku odpowiednią osobę. To film o ludziach spragnionych miłości i poczucia bezpieczeństwa" - mówi Małgorzata Kożuchowska, która zagrała w filmie jedną z głównych ról.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Proceder" [making of] materiały dystrybutora

Wcielająca się w postać jednej z dziewczyn głównego bohatera Anna Matysiak dodaje: "Tomasz Chada był 'bad boyem' o złotym sercu i myślę, że dlatego kobiety go kochały. Mimo tego, że chciałyby mieć ułożonego i kochającego męża, to nie potrafiły się oprzeć takiemu 'bad boyowi'. Chciały mu pomóc i zaopiekować się nim. Myślę, że w tym tkwił sekret Chady".



Chada nie bał się mówić o swoich kłopotach z prawem i nie bał się także rapować o sprawach pozornie prostych, ale dla wielu najtrudniejszych - o miłości. Jego utwór "Ukryty anioł" znalazł się w zapowiedzi filmu.