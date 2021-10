PRO8L3M, Vito Bambino i "Furioza" [ZWIASTUN]

Do "Furiozy" powstał również specjalny teledysk. W emocjonującym klipie promującym film zobaczymy m.in. Mateusza Damięckiego , Weronikę Książkiewicz , Mateusza Banasiuka , Wojciecha Zielińskiego , Paulinę Gałązkę , Sebastiana Stankiewicza i Adama Ziółkowskiego.

"Furioza" to świetnie odebrany przez krytyków i widzów przedpremierowych pokazów przykład kina sensacyjnego najwyższej próby - takiego, jakiego naprawdę dawno nie widzieliśmy nad Wisłą. Chuligańska bitwa roku, wielkie pieniądze, intensywne emocje, szybkie życie, porządne sceny walki, gruntowne przygotowania, porządny research i przede wszystkim świetne kino.



Wideo "Furioza": Music Trailer

"Furioza" to sensacyjne kino bez lukru, które wynosi ramy gatunku w zupełnie nowy wymiar. Fascynująca historia o całkowitym oddaniu się pasji, która może być zgubna i doprowadzić do ekstremalnych decyzji, po których nie ma już odwrotu. Ile jest wart honor, czym jest lojalność i kodeks gangsterów? Za co kochają ich dziewczyny? Czy kobieta może odwrócić zasady gry w męskim systemie wartości?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Furioza" [trailer] materiały prasowe

"Furioza" to bezkompromisowa historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała. To opowieść o miłości niemożliwej, o ludziach, którzy muszą stanąć po dwóch stronach barykady i tragicznym wyborze pomiędzy uczuciem, a przestępczym życiem zgodnym z określonymi zasadami. Film, który zadaje pytanie, czy człowiek ma prawo do zemsty, kiedy wymiar sprawiedliwości jest bezsilny?

Wideo "Furioza": Drugi oficjalny zwiastun

Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) - kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem.

"Furioza": Plakaty 1 / 5 Mateusz Damięcki jako "Golden" Źródło: materiały prasowe udostępnij

Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.