Priyanka Chopra wspomina trudne momenty swojego życia

Hinduska aktorka i modelka, a prywatnie żona znanego wokalisty Nicka Jonasa, wykorzystała spędzony w izolacji czas na napisanie wspomnień. Opowiada w nim o swoim dorastaniu w Indiach i Stanach Zjednoczonych oraz rasizmie, którego wielokrotnie padała ofiarą. Gwiazda udostępniła właśnie zdjęcie okładki czekającej na premierę książki. Na fotografii widoczny jest tatuaż Chopry, będący hołdem dla jej ukochanego ojca, który przed kilkoma laty przegrał walkę z rakiem.

Priyanka Chopra postanowiła w twórczy sposób wykorzystać czas spędzany w izolacji. Gwiazda serialu "Quantico" po wybuchu pandemii zaczęła pisać książkę, którą ukończyła w cztery miesiące. "Unfinished", bo taki tytuł noszą wspomnienia aktorki, ukażą się na rynku na początku przyszłego roku. Chopra udostępniła właśnie w mediach społecznościowych zdjęcie okładki, na którym pozuje z wyeksponowanym tatuażem. "Mała dziewczynka tatusia" - głosi znajdujący się na jej nadgarstku napis. Żona Nicka Jonasa wytatuowała go sobie w 2015 roku, po śmierci jej ukochanego taty, który przegrał walkę z rakiem.



Nadchodząca książka bollywoodzkiej gwiazdy i byłej Miss World nie będzie, jak obiecuje sama autorka, idealizować jej drogi do sławy ani ujawniać zbyt intymnych szczegółów jej życia. "Napisanie tej książki było jednym z najbardziej katartycznych doświadczeń. Zanurzyłam się głęboko we własnych wspomnieniach, chcąc zrozumieć, jak rozmaite doświadczenia ukształtowały mnie i uczyniły tym, kim jestem dzisiaj" - ujawniła Chopra w oświadczeniu.



Książka prześledzi jej dzieciństwo, okres dorastania, który spędzała po trosze w rodzinnych Indiach i USA, a także poruszy temat rasizmu, z którym gwiazda wielokrotnie zmagała się w swoim życiu.



"Nigdy nie byłam osobą, która z łatwością mówi o swoich uczuciach i emocjach. Ten rodzaj obnażenia się zawsze mnie przerażał, dlatego zwykle zamiatałam trudne sprawy po dywan, udawałam, że problemy nie istnieją. Ta książka po raz pierwszy odkrywa prawdę o mnie. Jest absolutnie szczera, chwilami nawet bezczelna. Wreszcie znalazłam się w miejscu, w którym mogę otwarcie opowiedzieć o swoich, często trudnych, doświadczeniach. Mogę podzielić się ze światem tym, jaka jestem naprawdę" - wyznała Chopra.

"Unfinished" ukaże się 19 stycznia 2021 roku. Następnym aktorskim projektem gwiazdy jest natomiast nadchodząca czwarta część "Matrixa", do której obsady niedawno dołączyła. Premiera filmu zaplanowana jest na 2022 rok.