Uroda Priyanki Chopry stała się zauważalna dość szybko. Gdy po czterech latach nauki w USA, jako 16-latka wróciła do Indii, błyskawicznie wzbudziła zainteresowanie płci przeciwnej.



Priyanka Chopra: Chłopcy chodzili za mną

"Mój tato był wtedy bardzo przewrażliwiony na moim punkcie. Wysłał bowiem do Ameryki 12-latkę z warkoczami, a ja starałam się być fajna i rozpuściłam włosy. Wróciłam też zmieniona po amerykańskim jedzeniu i hormonach, którymi jest ono naszpikowane. Byłam bardziej kobieca, niż mój tata spodziewałby się, że będę w wieku 16 lat" - powiedziała w radiowym programie "The Howard Stern Show".



Chopra zamieszkała z rodzicami, którzy byli wojskowymi lekarzami, w małym miasteczku. Nosiła się tam krzykliwie, gdyż taki miała styl w amerykańskim liceum. Nie pozostało to niezauważone. "Chłopcy chodzili za mną, gdy szłam do domu. Jeden z nich nawet wskoczył w nocy na mój balkon" - wspominała aktorka.

Reklama

Priyanka Chopra: Dumna Hinduska 1 / 9 Priyanka Chopra to jedna z najsłynniejszych i najlepiej zarabiających hinduskich aktorek. Gwiazda Bollywood, która zagrała w takich filmach, jak "Kaminey", "7 Khoon Maaf" i "Barfi!", próbowała również swoich sił w Fabryce Snów, odnosząc mniejsze i większe sukcesy. Jedną z najważniejszych pozycji w jej aktorskim portfolio jest główna rola w serialu "Quantico", który opowiada o grupie rekrutów przechodzących szkolenie w bazie FBI. Dwa lata temu Chopra zagrała jedną z głównych ról w komedii "Jak romantycznie!", w której partnerowała Rebel Wilson i Liamowi Hemsworthowi. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage

To doprowadziło jej ojca do wściekłości. Skonfiskował jej wszystkie amerykańskie dżinsy, nakazał jej nosić indyjskie stroje i zatrudnił kierowcę, który wszędzie ją woził. Mało tego, wynajął fachowca, który zamontował kraty w oknie jej sypialni.



Kuratela ojca szybko jednak musiała się bardzo poluzować, gdyż wkrótce rozpoczęła się kariera Chopry w konkursach piękności, zwieńczona tytułem Miss Świata 2000. Koronę najpiękniejszej kobiety globu założyła mając 18 lat.

Później skierowała się ku aktorstwu. Najpierw grywała tylko w produkcjach bollywoodzkich, natomiast od kilku lat coraz częściej udziela się w produkcjach z amerykańskiej Fabryki Snów. Obecnie możemy ją oglądać w nowej produkcji Amazona, serialu szpiegowskim "Cytadela". Ponadto 26 maja do kin wejdzie romantyczny komediodramat "Miłość na nowo", w którym też kreuje główną rolę.