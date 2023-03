"Przemysł Bollywood mnie zaszufladkował i zepchnął do narożnika. Specjaliści od castingów nie obsadzali mnie z różnych powodów. Pokłóciłam się z wieloma ludźmi. Byłam zmęczona całą tą polityką i pomyślałam, że potrzebuję przerwy" - wyznała Priyanka Chopra Jonas w podcaście "Armchair Expert with Dax Shepard".

W podjęciu decyzji o opuszczeniu Bollywood pomogła jej też propozycja z branży muzycznej. Jak przypomina portal Variety, w 2011 roku Chopra Jonas podpisała kontrakt ze studiem Universal Music Group. Na jego mocy jej debiutancki album miał zostać wydany na całym świecie. "Muzyka dała mi szansę na to, by zwiedzić inną część świata. Przestałam myśleć o filmach, w których chciałabym zagrać, ale żeby to zrobić, musiałabym znosić różnych ludzi, z którymi nie chciałam pracować na dłużej. Kiedy więc pojawiła się płyta, pomyślałam: J...ć to. Pojadę do Ameryki. (...) Jadałam obiady z Bruce’em Springsteenem i jego żoną, urzeczywistniałam marzenia" - opowiada Chopra Jonas, która współpracowała z takimi artystami jak m.in. Pitbull czy Will.i.am.

Reklama

Priyanka Chopra Jonas gwiazdą serialu "Cytadela"

Chopra Jonas w Stanach nie zapomniała też o aktorstwie. Przełomowa w jej karierze okazała się rola w serialu "Quantico" . Potem gwiazda pojawiła się w kilku innych produkcjach. I choć często były to drobne role, to pozwalały jej zbudować aktorskie portfolio.

Priyanka Chopra: Dumna Hinduska 1 / 9 Priyanka Chopra to jedna z najsłynniejszych i najlepiej zarabiających hinduskich aktorek. Gwiazda Bollywood, która zagrała w takich filmach, jak "Kaminey", "7 Khoon Maaf" i "Barfi!", próbowała również swoich sił w Fabryce Snów, odnosząc mniejsze i większe sukcesy. Jedną z najważniejszych pozycji w jej aktorskim portfolio jest główna rola w serialu "Quantico", który opowiada o grupie rekrutów przechodzących szkolenie w bazie FBI. Dwa lata temu Chopra zagrała jedną z głównych ról w komedii "Jak romantycznie!", w której partnerowała Rebel Wilson i Liamowi Hemsworthowi. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage

Nowa rola Priyanki Chopry Jonas nie jest niewielka. Aktorka została gwiazdą kolejnej kosztownej produkcji serialowej Amazon Studios zatytułowanej "Cytadela" . Jej premiera zaplanowana została na 28 kwietnia 2023 roku. "Serial opowiada o międzynarodowej organizacji szpiegowskiej. Będzie kręcony w języku angielskim. A potem powstanie indyjski serial o początkach mojej postaci. Będzie też podobny włoski serial, do którego zdjęcia już ukończono. Mówiąc w skrócie, historie będą ze sobą połączone, a my będziemy poruszać się w różnych płaszczyznach czasowych, odwiedzać różne kraje i mówić lokalnymi językami" - przybliża szczegóły projektu jego gwiazda.