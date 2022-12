W tym roku Priyanka Chopra Jonas znalazła się na liście Stu Kobiet BBC. W wywiadzie dla brytyjskiej stacji opowiedziała o nierówności płac i kulisach pracy w Bollywood. W swojej karierze 40-letnia aktorka zagrała w ponad 60 indyjskich produkcjach, w branży pracuje od ponad 20 lat, jednak dopiero teraz, po raz pierwszy w karierze, mogła liczyć na takie samo wynagrodzenie, jak partnerujący jej na planie mężczyźni.

Priyanka Chopra Jonas: W Bollywood aktorki zarabiają 10 procent tego, co aktorzy

"Cóż, pierwszy raz mi się to przydarzyło, stało się to w Hollywood. Więc nie wiem, co będzie dalej" - wyznała aktorka, wskazując na najnowszą produkcję braci Russo, "Cytadela" . Na takie "przywileje" gwiazda nie mogła liczyć w swoim rodzimym przemyśle filmowym. W rozmowie z BBC wyjawiła, że zwyczajowo wynagrodzenie aktorek wynosi 10 proc. tego, co zarabiają towarzyszący im na ekranie mężczyźni.

Reklama

"Nigdy nie spotkałam się z parytetem płac w Bollywood. Dostałabym około 10 proc. wynagrodzenia, które otrzymują współaktorzy płci męskiej. Luka płacowa jest ogromna i wiele kobiet wciąż się z nią zmaga. Jestem pewna, że mnie również dotyczyłaby, gdybym wciąż pracowała w Bollywood" - stwierdziła Chopra Jonas, zapewniając, że jej koleżanki po fachu wciąż domagają się równych płac. Na razie na próżno.

Priyanka Chopra Jonas narzeka na Bollywood

Luka płacowa to nie jest jedyny problem z jakim aktorki w Bollywood muszą się mierzyć. Wspominając swoje doświadczenia na bollywoodzkich planach filmowych gwiazda stwierdziła, że aktorzy są zdecydowanie lepiej traktowani. "Sama myślałam, że to w porządku, że siedzę na planie przez kilka godzin, podczas gdy towarzyszący mi aktorzy decydowali, kiedy się na nim zjawią i to właśnie od tego zależało, kiedy zaczniemy zdjęcia" - wyjawiała.

Co więcej, nierzadko musiała mierzyć się z absurdalnymi komentarzami dotyczącymi jej atrakcyjności czy koloru skóry. "Sądziłam, że nie jestem wystarczająco ładna, wierzyłam, że muszę pracować o wiele ciężej. I to mimo że często byłam przekonana, że prawdopodobnie mam więcej talentu niż partnerujący mi aktorzy o jaśniejszej skórze" - stwierdziła.