Słynna bieliźniana marka, która od pewnego czasu mierzy się z wizerunkowym kryzysem, postanowiła dokonać wyraźnych zmian w swojej strategii działania. Pomóc w tym mają nowe rzeczniczki firmy – aktorka Priyanka Chopra i reprezentantka Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, Megan Rapinoe. „Mamy na pokładzie wiele wspaniałych kobiet z imponującymi osiągnięciami, które dzielą wspólną pasję do wprowadzania pozytywnych zmian” – komentuje Martha Pease, dyrektor ds. marketingu w Victoria’s Secret.

Marka Victoria’s Secret przez lata uchodziła za jedną z najbardziej ikonicznych marek na rynku modowym. Bieliźniany gigant konsekwentnie lansował wyidealizowany wizerunek kobiety, do którego dążyły miliony odbiorczyń. Dobra passa firmy skończyła się, gdy na jaw wyszły liczne nadużycia, do jakich dochodzić miało za kulisami legendarnych pokazów Victoria’s Secret, a ówczesny szef marketingu Ed Rezek raz za razem wywoływał medialną burzę za sprawą swoich kontrowersyjnych komentarzy, w których nieudolnie tłumaczył niechęć do zatrudniania modelek transpłciowych oraz plus size.



Swoisty punkt krytyczny osiągnięto w 2019 roku, kiedy po raz pierwszy od dwóch dekad odwołano kultowy pokaz bielizny w reakcji na spadek sprzedaży oraz powszechną krytykę związaną z brakiem oferty dla wszystkich kobiet. Choć dla wielu topowych gwiazd wybiegów dołączenie do grona Aniołków Victoria’s Secret było kamieniem milowym w karierze, nawet one coraz bardziej krytycznie zaczęły wypowiadać się na temat marki. Ta zaś w ich ocenie przestała nadążać za zmieniającym się światem, lansując nierealne standardy piękna.



Legendarny producent luksusowej bielizny postanowił tymczasem poddać się metamorfozie i dokonać rebrandingu, w ramach którego powołał do życia dwie nowe inicjatywy: The VS Collective i Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancers. We wdrożeniu niezbędnych zmian w strategii działania firmy pomóc mają nowe rzeczniczki - aktorka Priyanka Chopra i reprezentantka Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, Megan Rapinoe.



W ramach uruchomionego przez siebie projektu Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancers marka będzie przekazywać co najmniej 5 milionów dolarów rocznie na działania związane z profilaktyką nowotworową i leczeniem nowotworów u kobiet. "Naszym celem jest wyeliminowanie nierówności rasowych i płciowych oraz zwiększenie dostępu do najnowszych innowacji, które poprawią wyniki leczenia raka u wszystkich kobiet na świecie" - czytamy w komunikacie prasowym.



W gronie sławnych pań współpracujących z marką w ramach inicjatywy The VS Collective znalazły się modelka pochodzenia sudańsko-australijskiego Adut Akech, dziennikarka i fotografka Amanda de Cadenet, chińska narciarka i propagatorka zwiększenia udziału kobiet w sporcie Eileen Gu, brytyjska modelka i aktywistka Paloma Elsesser oraz brazylijska modelka Valentina Sampaio, która przed dwoma laty została pierwszą transpłciową modelką Victoria’s Secret.

"Dzięki The VS Collective tworzymy platformę, która zbuduje nowe, głębsze relacje ze wszystkimi kobietami. Poprzez różnego rodzaju współprace, partnerstwa biznesowe i inicjatywy, a także dzięki energii i kreatywności partnerów, nasza marka zyskuje nowy wymiar. Mamy na pokładzie wiele wspaniałych kobiet z imponującymi osiągnięciami, które dzielą wspólną pasję do wprowadzania pozytywnych zmian" - komentuje Martha Pease, dyrektor ds. marketingu w Victoria’s Secret. "Rozpoczęliśmy niesamowitą podróż, by stać się wiodącym orędownikiem kobiet. A to dopiero początek. Wizja pracy, która wciąż przed nami, dodaje nam energii i uczy pokory" - zaznacza dyrektor generalny firmy, Martin Waters.