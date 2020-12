Prezydent o śmierci Piotra Machalicy

Dziś w nocy odszedł Piotr Machalica - wybitna postać polskiej sceny teatralnej, filmowej i piosenki aktorskiej; swoimi rolami potrafił bawić, ale i skłaniać do refleksji; będzie go brakowało; smutny dzień - oświadczył w poniedziałek, 14 grudnia, prezydent Andrzej Duda.

Piotr Machalica zmarł w wieku 65 lat /Tricolors /East News

Wiadomości Nie żyje Piotr Machalica. Miał 65 lat

W wieku 65 lat w poniedziałek zmarł aktor teatralny i filmowy Piotr Machalica. Pochodził z aktorskiej rodziny. Był synem aktora Henryka Machalicy, bratem także aktora Aleksandra Machalicy i stryjem aktora Adama Machalicy.

Piotr Machalica urodził się 13 lutego 1955 roku w Pszczynie. W 1981 roku ukończył warszawską PWST. Najpierw był związany z Teatrem Powszechnym w Warszawie, później z teatrami Krystyny Jandy - Teatrem Polonia, a także Och Teatrem.



Pierwszą ważną rolą Piotra Machalicy była kreacja księdza Wawrzyniaka w serialu "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy" (1981). W kolejnych latach oglądaliśmy go w wielu kinowych produkcjach; aktor stale współpracował z dwójką reżyserów: u Jacka Bromskiego wystąpił w "Ceremonii pogrzebowej", "Zabij mnie, glino" (milicjant Popczyk) i "Sztuce kochania" (seksuolog Pasikonik), z kolei Feliks Falk zaangażował go do m.in. "Maskarady" (asystent reżysera filmu "Mistrz sportu"), "Bohatera roku" (redaktor Tadeusz Odyniec) czy filmu "Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce.



Informację o śmierci aktora opublikowano na jego oficjalnym profilu na Facebooku: "Po dzielnej walce Piotr Machalica zmarł dziś o 02:30 w szpitalu MSWiA w Warszawie" - napisano.