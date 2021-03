"Pretty Woman" w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Kusior i Szatan w rolach głównych

20 marca w Teatrze Muzycznym w Łodzi planowana jest premiera musicalu "Pretty Woman". Spektakl w reżyserii Jakuba Szydłowskiego, w znakomitej oprawie muzycznej, to historia dobrze znana za sprawą filmu z Julią Roberts i Richardem Gerem. W roli Vivian, dziewczyny, pracującej przy Hollywood Boulevard, publiczność zobaczy Malwinę Kusior. Aktorka zapowiada, że jej rola nie będzie wzorowana na filmowej bohaterce. Głównego męskiego bohatera zagra Rafał Szatan.

Malwina Kusior gra główną rolę w musicalu "Pretty Woman" /Zenon Zyburtowicz/East News /East News

"Julia jest jedna i niepowtarzalna, można powiedzieć, że tylko włosy się zgadzają" - śmieje się Malwina Kusior. "Mamy kręcone włosy i to jest super, bo włosy robią robotę. Ale jest dużo Malwiny. Nie skupiam się na tym, żeby być drugą Julią Roberts, bo to chyba nie jest ciekawe. Oni zrobili swoje i są jedyni i niepowtarzalni, i my też zrobimy swoje i chcemy być jedyni i niepowtarzalni" - dodaje.

Malwina Kusior na razie gra Vivian jako jedyna, w późniejszym czasie do zespołu dołączy też Marta Wiejak. Natomiast przystojnego biznesmena Edwarda grać będzie trzech aktorów: Rafał Szatan, Marcin Jajkiewicz oraz Tomasz Bacajewski.

"Myślę, że w tej roli dużo będzie mnie" - powiedział w rozmowie z RMF FM Rafał Szatan. "Bardzo staramy się wyciągnąć dużo rzeczy naszych, żeby przefiltrować to przez siebie i nie kopiować, tylko dużo wyciągać z postaci, którą zrobił Richard, a zrobił to brawurowo i fenomenalnie. Oglądałem film kilka razy, zanim zaczęliśmy próby. I faktycznie, wiele rzeczy podpatruję, czasami gdzieś wracam do niektórych scen, ale staram się, żeby to była moja postać, żebym stworzył coś fajnego na scenie" - puentuje.

"Postanowiliśmy przenieść tę historię na plan filmowy, czyli oglądamy kręcenie musicalowej wersji znanego filmu" - zdradza Jakub Szydłowski, reżyser spektaklu i szef artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi. "Naszą wersję przepełnia nostalgia za latami 90., która przejawia się rozmachem również w sferze wizualnej, od kostiumów po scenografię" - dodaje.

W pozostałych rolach publiczność zobaczy: Olgę Szomańską, Małgorzatę Chruściel i Dagmarę Rybak w roli Kit - przyjaciółki Vivian, a także Pawła Erdmana i Tomasza Steciuka w roli Pana Thompsona - sympatycznego menedżera Beverly Wilshire Hotel.

Postać wesołego sprzedawcy map - Happy Mana - stworzą Karol Drozd i Maciej Pawlak, bezwzględnego prawnika, biznesowego partnera Edwarda - Philipa Stuckeya - zagrają Piotr Płuska i Marcin Sosiński, zaś w rolę kontrahenta Edwarda - Jamesa Morse’a wcieli się Andrzej Orechwo.

Kierownictwo muzyczne nad spektaklem sprawuje Jakub Lubowicz, za scenografię odpowiada zaś Grzegorz Policiński. Kostiumy przygotuje Anna Chadaj, a choreografię opracował Jarosław Staniek przy współpracy z Katarzyną Zielonką. Autorem przekładu tekstu jest Daniel Wyszogrodzki.

Jak zapewniają twórcy, łódzka wersja "Pretty Woman" będzie bardzo "hollywoodzka".

