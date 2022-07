Ekranizacja powieści Suzanne Collins "Igrzyska śmierci" okazała się ogromnym sukcesem. Nic dziwnego, że Lionsgate sięgnęło po kolejną powieść pisarki.

Fabuła prequela powstanie na podstawie nowej książki Suzanne Collins: "The Ballad od Songbirds & Snakes" ("Ballada ptaków i węży"), która została wydana w 2020 roku.

Peter Dinklage w obsadzie!

Peter Dinklage wcieli się w dziekana Akademii o imieniu Casca Highbottom, jedną z najważniejszych osób w życiu głównego bohatera produkcji. "Peter to nie tylko ulubieniec widowni, który dodaje majestatyczności każdej postaci, jaką gra. To jeden z najlepszych żyjących aktorów. Wniesie do tej roli niezbędną charyzmę" - skomentował angaż Brytyjczyka Nathan Kahane z wytwórni Lionsgate.

"Jestem niesamowicie podekscytowany, że to właśnie Peter ożywi tę postać. Ma ku temu wszelkie predyspozycje" - dodał reżyser obrazu, Francis Lawrence, który odpowiadał za nakręcenie filmu "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" oraz dwóch części zatytułowanych "Kosogłos".

"Ballada ptaków i węży": Zarys fabuły

Historia koncentruje się na 18-letnim Coriolanusie Snow (w tej roli Tom Blyth), na długo zanim stał się prezydentem państwa Panem. Postanawia on za wszelką cenę wykorzystać szansę na polepszenie sytuacji swojego podupadającego rodu i objąć stanowisko mentora 10. Głodowych Igrzysk. Los jednak mu nie sprzyja – w udziale przypadła mu bowiem opieka nad dziewczyną z najbiedniejszego Dystryktu 12., Lucy Gray Baird ( Rachel Zegler ). Ma ona jednak asa w rękawie – imponujący talent muzyczny, który zwraca uwagę całego Panem.

W obsadzie produkcji prócz Blytha, Zegler i Dinklage’a znaleźli się także m.in. Josh Andrés Rivera, Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson i Mackenzie Lansing. Podczas tegorocznej edycji CinemaCon wytwórnia Lionsgate ogłosiła, że film trafi na ekrany kin 17 listopada 2023 roku.

"Jeśli przeczytacie książkę Suzanne, zwrócicie uwagę na emocjonalną inteligencję, fizyczną zwinność oraz potężny wokal Lucy Gray. Rachel uosabia wszystkie te cechy - jest idealnym wyborem dla naszej Lucy Gray" - powiedział Nathan Kahane, prezydent Lionsgate Motion Picture Group.

Za reżyserię odpowiadać będzie Francis Lawrence, a scenariusz powierzono Michaelowi Arndtowi.