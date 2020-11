Premiera "Wonder Woman 1984" przesunięta na styczeń 2021

W związku z zamknięciem kin do końca grudnia, film "Wonder Woman 1984" ma nową datę premiery w Polsce – 22 stycznia 2021 - poinformował dystrybutor Warner Bros.

Gal Gadot w filmie "Wonder Woman 1984" /CAP/RFS/Capital Pictures /East News

"Kiedy daliśmy zielone światło na produkcję filmu 'Wonder Woman 1984', naszą intencją było pokazanie filmu na dużym, kinowym ekranie" - prezes studia Toby Emmerich informował w marcu tuż po tym, jak w związku z pandemią koronawirusa wielkie studia filmowego zaczęły przekładać premiery swoich tytułów.



Najpierw premiera "Wonder Woman 1984" została przesunięta na 14 sierpnia, potem zdecydowano się na kolejną zwłokę i wyznaczono datę wejścia filmu na kinowe ekrany we wrześniu. "Mamy nadzieję, że do tego czasu świat będzie bezpieczniejszym i zdrowszym miejscem" - mówił Emmerich.

Przedłużająca się pandemia zmusiła Warner Bros do kolejnej rewizji dystrybucyjnych planów i ustaleniu daty premiery "Wonder Woman 1984" na 25 grudnia. Teraz wiemy, że film Patty Jenkins trafi na kinowe ekrany nie wcześniej niż 22 stycznia 2021.



Nakręcony za 180 milionów dolarów "Wonder Woman 1984" ma wszelkie zadatki na to, by zostać jednym z najbardziej kasowych filmów roku. To kontynuacja filmu z 2017 roku, w którym po raz pierwszy w komiksowym uniwersum DC w głównej roli mogliśmy zobaczyć kobietę. "Wonder Woman" stał się komercyjnym i artystycznym sukcesem przynosząc dochód ponad 800 milionów dolarów.



Drugą część filmu ponownie wyreżyserowała Patty Jenkins. W tytułowej roli Amazonki Diany zobaczymy Gal Gadot, która w połowie lat 80. ubiegłego wieku będzie walczyć z dwojgiem swoich największych wrogów: Maxwellem Lordem (Pedro Pascal) oraz Cheetah (Kristen Wiig). W obsadzie filmu po raz kolejny zobaczymy też Chrisa Pine’a, Robin Wright i Connie Nielsen.

Na ekranie zobaczymy też Lyndę Carter, Natashę Rothwell, Spencera Trinwitha i Justina Siska.

Wideo "Wonder Woman 1984" [trailer 2]