Premiera serialu „Loki” odbędzie się wcześniej niż planowano

W czasie pandemii COVID-19 kolejne informacje o przełożonych premierach filmów i seriali stały się już codziennością. Następną taką wiadomość ogłosił sam Tom Hiddleston, który w filmach Marvela wciela się w postać Lokiego i powtórzy tę rolę w serialu „Loki”. Fani komiksowego uniwersum Marvela nie mają jednak powodów do zmartwień. Zamiast w piątek 11 czerwca, pierwszy odcinek serialu na platformie Disney+ pojawi się dwa dni wcześniej, bo w środę 9 czerwca.

"Loki" to kolejny serial wytwórni Marvel Studios i studia Disneya, którego bohaterami są postaci znane z filmów z tzw. Kinowego Uniwersum Marvela (MCU). Do tej pory na platformie streamingowej Disney+ pojawiły się dwa seriale z MCU - "WandaVision" oraz "The Falcon and the Winter Soldier". Kolejnych odcinki obydwu tych seriali pojawiały się w piątki, nic więc dziwnego, że serial "Loki" też miał być nadawany w ten dzień. Tym razem będzie jednak inaczej.



"Środy to nowe piątki" - oznajmia w materiale wideo z ogłoszeniem tej kosmetycznej zmiany Tom Hiddleston. "Zauważyłem, że w tych długich superbohaterskich montażach scen, Loki jest zwykle pozostawiony na boku. A przecież nie ulega wątpliwości, że jest niewiarygodnie bohaterski, sprytny, czarujący, no długo mógłbym tak wymieniać. Pozwólcie jednak, że sam wam to udowodnię" - dodał aktor, zapraszając na spotkanie z serialem "Loki" już od 9 czerwca. W swoim krótkim oświadczeniu Hiddleston odniósł się do opublikowanego ostatnio przez Marvel Studios montażu scen z nadchodzących premier filmowych studia. Potwierdzono w nim m.in. daty premier dziesięciu najnowszych filmów Marvela, które czekają na premierę.



Serial "Loki" będzie pokazywał dalsze losy ulubieńca widzów, pochodzącego z Asgardu tytułowego Lokiego nazywanego bogiem psót. Dowiemy się, co działo się z tą postacią po zawirowaniach czasowych w filmie "Avengers: Koniec gry", w którym Loki... zginął. Z opublikowanego wcześniej zwiastuna serialu "Loki" wynika, że asgardczyk ma się dobrze i został zwerbowany przez organizację znaną jako Time Keepers (Strażnicy czasu).

W pozostałych rolach w serialu "Loki" wystąpią Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku oraz Richard E. Grant. Scenariusz serialu napisał Michael Waldron ("Rick i Morty"), a wyreżyserowała go Kate Herron ("Sex Education").