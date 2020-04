​Premiera nowego filmu o Batmanie przełożona

Studio filmowe Warner Bros. podjęło decyzję o przełożeniu premier kilku ze swoich najbardziej oczekiwanych filmów. Wśród tytułów, które zobaczymy w kinach później, jest m.in. "The Batman" Matta Reevesa. Pierwotnie jego premiera miała się odbyć 25 czerwca 2021 roku. Trzeba będzie na nią poczekać jednak o kilka miesięcy dłużej, bo do 1 października.

Na Roberta Pattinsona w roli Batmana przyjdzie nam trochę poczekać /materiały prasowe

Tym samym nowy film o Batmanie zobaczymy dokładnie dwa lata po innym słynnym filmie z tego komiksowego uniwersum, czyli "Jokerze" Todda Phillipsa. Czy produkcja Reevesa pisana jest ta sama chwała i uznanie co dziełu Phillipsa? Na odpowiedź na to pytanie trzeba będzie jeszcze poczekać. Aktualnie zostało ukończone dopiero 25 proc. zaplanowanych zdjęć, które przerwała pandemia koronawirusa.



Inne filmy z komiksowego uniwersum DC również otrzymały nowe daty premier. Nie wszystkie z nich zostały opóźnione. "The Flash" zadebiutuje w kinach 3 czerwca 2022 roku, czyli o miesiąc wcześniej niż pierwotnie zapowiadano. Z kolei druga część filmu "Shazam!" pojawi się w kinach później. Film Davida F. Sandberga miał trafić do kin 1 kwietnia 2022 roku, ale będzie miał premierę dopiero 4 listopada.

Wideo "Shazam!" [trailer]

Reklama

Miesiąc później niż planowano do kin trafi biograficzny film o Elvisie Presleyu kręcony przez Baza Luhrmanna. Zobaczymy go 5 listopada 2021 roku, czyli tego samego dnia, gdy w kinach pojawi się "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Sama Raimiego.



Kilka miesięcy dłużej trzeba będzie poczekać na premierę filmu "The Many Saints of Newark", który będzie prequelem serialu "Rodzina Soprano". Miał trafić do kin 25 września tego roku, ale zadebiutuje dopiero 12 marca 2021 roku.



Z prawie rocznym opóźnieniem w stosunku do wcześniej zaplanowanej premiery w kinach pojawi się "King Richard" z Willem Smithem. Film biograficzny opowiadający o ojcu znanych tenisistek - sióstr Williams będzie miał premierę 19 listopada 2021 roku. Pierwotnie planowano, że trafi do kin 25 listopada tego roku.

Przy okazji ujawniona została data premiery filmu sci-fi zatytułowanego "Reminiscence". Film z Hugh Jackmanem, Thandie Newton i Rebeccą Ferguson trafi do kin 16 kwietnia 2021 roku. Z kolei nieznana jest data premiery biograficznego filmu o członku Czarnych Panter, Fredzie Hamptonie, w którego rolę wcieli się Daniel Kaluuya. Miał pojawić się w kinach 21 sierpnia tego roku, ale ta data przestała być aktualna.