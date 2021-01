Premiera nowego filmu Damiena Chazelle'a przełożona o rok

Ekscytująco zapowiadający się nowy projekt Damiena Chazelle'a, twórcy takich filmów jak "Whipplash" i "La La Land", miał trafić do kin jeszcze w tym roku. Wiadomo jednak, że tak się nie stanie. Jak podaje portal "Deadline", studio Paramount zdecydowało się na zmiany. Aktualną datą premiery filmu zatytułowanego "Babylon" jest teraz 25 grudnia 2022 roku. Wtedy dzieło Chazelle'a pojawi się w wybranych kinach, a do pełnej dystrybucji trafi 6 stycznia 2023 roku.

Fani Damiena Chazelle'a muszą dłużej poczekać na jego nowy film /Pedro Gonzalez Castillo /Getty Images

Akcja filmu "Babylon" rozgrywać się będzie w czasach rewolucyjnej zmiany, jaką dla Hollywood było przejście z epoki filmów niemych do kina dźwiękowego. W roli głównej w filmie Chazelle'a wystąpi Brad Pitt. U jego boku miała pojawić się Emma Stone, jednak aktorka odeszła z projektu z powodu innych zobowiązań zawodowych. Według niedawnych informacji, trwają rozmowy z Margot Robbie, która miałaby ją zastąpić. Jeśli przyjmie rolę, będzie to kolejny po "Pewnego razu... w Hollywood" film, w którym zagra u boku Brada Pitta.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pewnego razu... w Hollywood" [trailer 3] materiały dystrybutora

Obok nich w filmie "Babylon" mają wystąpić również m.in. Tobey Maguire - w roli Irvinga Thalberga (niedawno w rolę Thalberga w filmie Davida Finchera "Mank" wcielił się Ferdinand Kingsley) oraz Li Jun Li jako Anna May Wong. Maguire jest również jednym z producentów filmu "Babylon".

Ostatnim filmem wyreżyserowanym przez Chazelle'a był "Pierwszy człowiek" z 2018 roku, w którym Ryan Gosling wcielił w postać Neila Armstronga. Chazelle jest również twórcą serialu Netfliksa "The Eddy", w którym w jednej z głównych ról wystąpiła Joanna Kulig.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pierwszy człowiek" [trailer 2] materiały dystrybutora

Wideo "The Eddy": Oficjalny zwiastun

Zmiany w kalendarzu premier spowodowane są pandemią COVID-19. "Babylon" nie jest jedynym filmem studia Paramount, którego premiera została zakłócona. W przypadku produkcji "The United States vs. Billie Holiday" opowiadającej o słynnej wokalistce, film ten w ogóle nie trafi do kin. Oficjalnie zostało ogłoszone, że wyreżyserowany przez Lee Danielsa dramat biograficzny będzie miał premierę 26 lutego tego roku na platformie streamingowej Hulu. Dzięki temu będzie mógł ubiegać się o tegoroczne Oscary.