Premiera musicalu ze Streep i Kidman w grudniu

Ryan Murphy nie zwalnia tempa. Twórca takich seriali, jak m.in. "American Horror Story" oraz "American Crime Story" dba o to, by widzowie Netfliksa mieli co oglądać. Właśnie tam od 11 grudnia będzie można zobaczyć filmową wersję broadwayowskiego musicalu "The Prom". W gwiazdorskiej obsadzie filmu znalazły się m.in. Meryl Streep i Nicole Kidman.

Meryl Streep i Nicole Kidman znów razem /John Shearer/WireImage /Getty Images

Datą premiery podzielił się z widzami sam Ryan Murphy na swoim oficjalnym koncie na Instagramie. "Od 11 grudnia Netflix zabierze was na bal maturalny, jakiego w tym roku nie mieliście" - napisał Murphy, dołączając zdjęcie plakatu filmu. Widoczne na nim są neonowe nazwiska głównej obsady filmu, czyli Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Ariana Debose, Kerry Washington oraz Jo Ellen Pellman.



Dokładna data premiery "The Prom" oznacza, że udało się zakończyć zdjęcia do filmu, które pandemia COVID-19 przerwała zaledwie na dwa dni przed końcem. Wznowiono je pod koniec lipca tego roku i już wiadomo, że tym razem nic nie stanęło na przeszkodzie, by ukończyć film Murphy'ego.

"The Prom" to adaptacja nominowanego do nagrody Tony musicalu pod tym samym tytułem. Meryl Streep wciela się tu w rolę dwukrotnej zwyciężczyni nagrody Tony, Dee Dee Allen. Razem z Barrym Glickmanem (James Corden) występują w musicalu o Eleanor Roosevelt. Przedstawienie okazuje się ogromną klapą. Aby ratować kariery, Allen i Glickman szukają okazji do przypodobania się opinii publicznej. Razem z Angie Dickinson i Trentem Oliverem (Nicole Kidman i Andrew Rannells) odnajdują Emmę (Jo Ellen Pellman), licealistkę z konserwatywnego miasteczka w Indianie. Rada rodziców odwołała bal maturalny, do którego się przygotowywała. Powodem jest to, że Emma chciała zabrać na ten bal swoją ukochaną. Dziewczynom na pomoc przybywa ekipa z Broadwayu.

W 2018 roku Ryan Murphy podpisał z Netfliksem kontrakt opiewający na 300 milionów dolarów. "The Prom" to pierwszy film nakręcony na mocy tej umowy. Wcześniej na tę platformę streamingową trafiły seriale Murphy'ego - "Hollywood" oraz "Wybory Paytona Howarda", a od piątku, 18 września, będzie tam można zobaczyć też kolejną produkcję tego reżysera. To serial "Ratched", będący prequelem filmu "Lot nad kukułczym gniazdem".