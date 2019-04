Premiera "Minecrafta" przesunięta o kilka lat

Oparty na popularnej grze komputerowej "Minecraft" miał wejść do amerykańskich kin w maju 2019 roku. Za kulisami produkcji dochodziło jednak do walu spięc związanych z kształtem projektu. Ostatecznie zdecydowano o przesunięciu jego premiery - i to prawie o trzy lata.

Nowa data premiery "Minecrafta" to 4 marca 2022 roku. Poinformował o niej developer gry, Mojang, na swoich profilach w serwisach społecznościowych.

"Data wydaje się odległa? Pozwólcie, że się nie zgodzimy. To tylko 1053 dni. Albo jakieś 34 miesiące, albo 150 tygodni lub półtora miliona minut. Nie żebyśmy to liczyli" - napisano w wiadomości. "Poza tym okazało się, że produkcja pełnometrażowego filmu jest naprawdę skomplikowana".

"Minecrafta" wyreżyseruje i napisze Peter Sollett ("Nick i Norah"). Film powstanie dla wytwórni Warner Bros.

Póki co nie są znane szczegóły projektu. Wadimo jedynie, że fabuła skupi się na nastolatce i grupie jej przyjaciół. Razem będą musieli pokonać złego smoka, który będzie zagrażał klockowej krainie Overworld.



Film miał początkowo wejść do kin już w 2017 roku. Wtedy doszło jednak do zmiany reżysera i scenarzysty, a data premiery została przesunięta na maj 2019 roku. Jednak zaproponowana wizja filmu również nie satysfakcjonowała władz Mojanga. Z tego powodu zdecydowano się ponownie na zmianę daty premiery i ekipy filmowej.