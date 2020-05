Premiera filmu z Tomem Hanksem odwołana

Już 12 czerwca miała zadebiutować w kinach "Misja Greyhound" z Tomem Hanksem w roli głównej. Później ta reżyserowana przez Aarona Schneidera produkcja z powodu pandemii została wycofana z kalendarza premier bez podania informacji, kiedy będzie można go zobaczyć.

Teraz wiadomo, że "Misja Greyhound", podobnie do wielu innych tytułów z ostatnich miesięcy, nie będzie miała premiery kinowej. Prawa do filmu zakupiła platforma streamingowa Apple TV+, która pokaże go w nieznanym jeszcze terminie.

Zainspirowany prawdziwą historią film "Misja Greyhound" został oparty na motywach wydanej w 1955 roku powieści "The Good Shepherd" C.S. Forestera. Tom Hanks, który napisał również scenariusz, wcieli się w nim w rolę kapitana Ernesta Krausego, który zostaje dowódcą amerykańskiego niszczyciela i ma zadanie eskortowania 37 alianckich statków przez Północny Atlantyk w stronę Anglii. Konwój zostaje osaczony przez niemieckie łodzie podwodne i nie może liczyć na wsparcie z powietrza.

W pozostałych rolach w "Misji Greyhound" zobaczymy Stephena Grahama, Roba Morgana oraz Elisabeth Shue. Jak podaje portal "Deadline", prawa do filmu zostały zakupione przez Apple TV+ za 70 milionów dolarów.

To kolejny film wyprodukowany przez studio Sony, który nie doczeka się kinowej premiery. Wcześniej do dystrybucji w internecie trafiły filmy "Charm City Kings" oraz nowa produkcja z Sethem Rogenem zatytułowana "An American Pickle". Obydwie produkcje będzie można zobaczyć na platformie HBO Max.

"Misja Greyhound" to kolejny film fabularny, który rozszerza ofertę oryginalnych produkcji platformy Apple TV+. Tylko tam można zobaczyć też opartego na faktach "Bankiera" z Anthonym Mackie’m i Samuelem L. Jacksonem oraz dokument "Beastie Boys Story", który opowiada o legendarnej grupie Beastie Boys.