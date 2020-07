Premiera filmu "Tenet" ponownie przełożona

Choć Christopher Nolan był gorącym orędownikiem jak najszybszej premiery swojego najnowszego filmu "Tenet", to już wiadomo, że jego plan nie wypalił. Widzowie nie zobaczą tej produkcji 12 sierpnia, kiedy to miała ona trafić do kin. Premierę po raz kolejny przesunięto i tym razem nie o dwa tygodnie, jak to miało miejsce wcześniej. Wytwórnia Warner Bros. nie podała nowej daty pierwszych pokazów kinowych widowiska.

Fani twórczości Christophera Nolana muszą uzbroić się w cierpliwość /materiały prasowe

Warto pamiętać, że przełożenie daty premiery filmu "Tenet" dotyczy jedynie rynku amerykańskiego. Niewykluczone więc, że nakręcone za 200 milionów dolarów widowisko szpiegowskie zostanie pokazane najpierw poza terytorium Stanów Zjednoczonych. W najbliższych dniach szefostwo Warner Bros. poinformuje o swoich planach dotyczących filmu Nolana. Związana z pandemią COVID-19 sytuacja kinowa wymusza opracowanie nowej strategii, a nawet być może rezygnację z dotychczasowego zwyczaju robienia premiery filmu tego samego dnia na większości rynków zagranicznych.



To trzeci raz, kiedy data premiery filmu "Tenet" została przełożona. Najpierw miała się ona odbyć 17 lipca, potem 31 lipca, a ostatnią oficjalną datą był 12 sierpnia.

Reklama

"Naszymi głównymi celami jest nie tylko zapewnienie filmowi największych szans na kasowy sukces, ale zarazem gotowość do wspierania naszych partnerów kinowych, by móc dostarczyć im najnowszą treść od razu, gdy tylko otworzą bezpiecznie kina. Niedługo poinformujemy o nowej dacie premiery filmu 'Tenet', oryginalnego i zachwycającego dzieła Christophera Nolana. Nie traktujemy pokazów 'Tenet' w tradycyjny sposób, z jedną datą premiery na całym świecie i nasze nadchodzące plany dystrybucyjne to udowodnią" - powiedział prezes Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich.

Wideo "Tenet" [trailer]

Wraz z informacją o zmianie daty premiery filmu "Tenet", studio Warner Bros. podało też nową datę premiery innego filmu. "Obecność 3: Na rozkaz diabła" miała trafić do kin 11 września tego roku, ale widzowie zobaczą go dopiero 4 czerwca 2021 roku.

Decyzja o przełożeniu premiery filmu Nolana bez wątpienia wpłynie na zmianę terminów pierwszych pokazów innych nowych tytułów. Wiadomo już, że planowana na 7 sierpnia komedia romantyczna "The Broken Hearts Gallery" będzie miała premierę w innym, na razie nieznanym, terminie.

Nadzieję na powrót kin do normalnej działalności dają wieści z Azji, gdzie w ubiegły piątek zadebiutowała kontynuacja głośnego "Zombie Expressu". Film w pierwszy weekend wyświetlania w Korei Południowej, Tajwanie, Wietnamie, Malezji i Singapurze zarobił ponad 20 milionów dolarów.