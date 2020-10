​Premiera filmu "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" przesunięta

Ostatnie miesiące przyzwyczaiły widzów do tego, że informacje o przesunięciach dat premier kolejnych filmów podawane są seriami. Po tym jak wcześniej poinformowano o przesunięciu premiery filmu "Candyman", teraz studio Sony ogłosiło nową datę premiery innej kontynuacji hitu sprzed lat. Film "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" pojawi się w kinach 11 czerwca 2021 roku, czyli dokładnie 37 lat po premierze "Pogromców duchów".

To kolejne już przesunięcie daty premiery filmu wyreżyserowanego przez Jasona Reitmana. Pierwotnie miał on pojawić się w kinach w lipcu tego roku. Kolejną datą premiery był 5 marca 2021 roku. Teraz trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy dłużej. W czasie pandemii COVID-19 trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to już ostatnie przesunięcie tej premiery.



Razem z ogłoszeniem nowej daty premiery filmu "Pogromcy duchów. Dziedzictwo", studio Sony ogłosiło, że 13 sierpnia 2021 roku wprowadzi do kin kontynuację świetnie przyjętego thrillera "Nie oddychaj" z 2016 roku. Mało kto spodziewał się, że taka powstanie. Zdradził to dopiero niedawno występujący w niej w roli głównej Stephen Lang, który powtórzy rolę niewidomego weterana wojennego. Aktor ogłosił w mediach społecznościowych, że ukończył zdjęcia do filmu "Nie oddychaj 2" i dopiero wtedy fani dowiedzieli się o jego istnieniu.

"Nie oddychaj 2" wyreżyseruje Rodo Sayagues, dla którego będzie to reżyserski debiut. Jest on również współautorem scenariusza tego filmu. Drugim autorem jest reżyser pierwszej części, Fede Alvarezem.

Jeśli zaś chodzi o film "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" to jest on bezpośrednią kontynuacją dwóch poprzednich filmów serii. Opowiada historię rodziny, która przeprowadza się do małego miasteczka i tam odnajduje pamiątki po tytułowych pogromcach duchów. W głównych rolach wystąpili Paul Rudd, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon i Bookem Woodbine. W filmie pojawią się też gwiazdy dwóch pierwszych filmów: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver i Annie Potts.

