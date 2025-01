Według plotek Lively miałby odmówić promocji "Zwyczajnej przysługi 2" z powodu skupienia się na bataliach sądowych z Justinem Baldonim, reżyserem filmu "This Ends with Us". Aktorka miała podobno skonfliktować się także z Anną Kendrick, drugą gwiazdą sequela "Zwyczajnej przysługi". Rozsiewający te informacje utrzymują, że z tego powodu Amazon Studios miało anulować premierę niemal ukończonego filmu.

Paul Feig o anulowaniu premiery "Zwyczajnej przysługi 2". "Bzdury"

"Przepraszam, ale to są bzdury. Film jest skończony i ukaże się niedługo. Nie wierzcie we wszystko, co przeczytacie w mediach społecznościowych" - napisał Paul Feig, reżyser "Zwyczajnej przysługi 2", na swoim koncie w portalu X.

Osoba, która jako pierwsza opublikowała wiadomość o anulowaniu premiery, nie odpuszczała. Zaczęła dopytywać, dlaczego Amazon Studios nie wyjawiło do tej pory daty premiery, skoro zdjęcia zakończyły się w kwietniu 2024 roku. Feig zaraz jej odpowiedział.

"Mój przyjacielu, to się nazywa postprodukcja. Zajmuje ona przynajmniej pół roku i obejmuje montaż, nagranie muzyki, efekty specjalne, napisy i techniczną kontrolę jakości" - wyjaśnił. "Od początku zakładaliśmy, że zakończymy ten proces w połowie stycznia. Film nie mają swej premiery zaraz po zakończeniu [postprodukcji], ponieważ wytwórnia szuka najlepszej daty premiery. Od początku celowaliśmy we wiosnę lub lato tego roku. Tak to działa w branży filmowej. Mam nadzieję, że pomogłem".

Feig dodał także, że "Zwyczajna przysługa 2" jest "niesamowita", a Lively i Kendrick zagrały znakomicie. Zapowiedział, że szczegóły filmu pojawią się niebawem.

"Zwyczajna przysługa". O czym opowiadał film?

Stephanie (Anna Kendrick) jest uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily (Blake Lively) zaś to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże się, jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce.