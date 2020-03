Premiera filmu o Arethcie Franklin przełożona. Nie z powodu koronawirusa

Poświęcony legendarnej wokalistce Arethcie Franklin film "Respect" pierwotnie miał zadebiutować w kinach 9 października. Władze studia MGM zdecydowały się na zmianę terminu premiery. Za taką decyzją nie stała jednak pandemia koronawirusa, jak to ma miejsce ostatnio w przypadku innych przekładanych premier filmowych. Nowa data premiery została ustalona tak, by zwiększyć szanse filmu w walce o Oscary.

Aby film mógł ubiegać się o Oscary, jego premiera musi odbyć się w roku poprzedzającym ceremonię. "Respect" pojawi się w wybranych amerykańskich kinach 25 grudnia. Termin nie został wybrany przypadkowo. W okresie świątecznym swoje premiery mają filmy, które chcą liczyć się w walce o Oscary. Tak było choćby w zeszłym roku, kiedy w kinach pojawiły się takie filmy jak "1917" czy "Małe kobietki". Na ogólnoświatową premierę filmu "Respect" poczekamy do 15 stycznia 2021 roku.



W roli Arethy Franklin występuje w filmie "Respect" Jennifer Hudson, wokalistka i aktorka, której światową karierę rozpoczął występ w show "American Idol". W 2007 roku Hudson została nagrodzona Oscarem za najlepszą drugoplanową rolę żeńską. Nagrodę tę przyniosła jej rola Effie w musicalu Billa Condona "Dreamgirls". Na początku tego roku Hudson mogliśmy oglądać w filmowej adaptacji "Kotów".

Obok Hudson w filmie "Respect" zobaczymy Foresta Whitakera jako C.L. Franklina, Marlona Wayansa jako Teda White'a, Mary J. Blige jako Dinah Washington oraz Titussa Burgessa jako wielebnego Jamesa Clevelanda. Film wyreżyserowała Liesl Tommy, dla której będzie to fabularny debiut. Wcześniej reżyserowała odcinki takich seriali jak m.in. "The Walking Dead" czy "Jessica Jones".

Zmarła w 2018 roku, nazywana "Królową soulu", Aretha Franklin to jedna z najpopularniejszych piosenkarek soulowych i bluesowych. W karierze zdobyła m.in. 18 nagród Grammy. Była też pierwszą kobietą przyjętą do Rock and Roll Hall of Fame.