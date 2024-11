Premiera filmu "Imago". Kto zabłysnął na czerwonym dywanie?

"Imago" to postpunkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. Opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności i medytacji. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce.

"'Imago' mówi w jakiś sposób o stawieniu granicy między tym, co jest [...] nienormalne a normalne, między tym, co jest oceniane jako szalone a artystyczne, o wykluczeniu społecznym przez innych" - mówi o filmie Góra. Wcieliła się w nim w swoją matkę, Elę "Malwinę". Przygotowanie scenariusza było dla niej podróżą w przeszłość swojej rodziny, o której wcześniej nie zdawała sobie sprawy.

Premiera filmu "Imago"

Na premierze filmu "Imago" pojawiła się Olga Chajdas. Reżyserka filmu zaprezentowała w czarnej skórzanej kurtce z czerwonymi wstawkami oraz białej koszulce. Całości dopełniały proste czarne spodnie.

Zdjęcie Olga Chajdas / Jarosław Wojtalewicz / AKPA

Dla Leny Góry "Imago" to zwieńczenie bardzo pracowitego okresu w karierze. W ciągu kilkunastu miesięcy swe premiery miały "Noc w przedszkolu" Rafała Skalskiego, "Święty" Sebastiana Buttnego i "Roving Woman" Michała Chmielewskiego.



'Imago' [...] był pierwszym scenariuszem, którego się podjęłam i chyba dzięki niemu piszę dalej, bo 'Roving Woman' powstało później. Ja nie wiedziałam, że potrafię pisać" - przyznała Góra podczas rozmowy z Interią.



Na premierze filmu Lena Góra postawiła na czarną kreację z odważnymi wycięciami. Zrezygnowała z biżuterii z wyjątkiem jednego, prostego pierścionka.

Zdjęcie Lena Góra / Jarosław Wojtalewicz / AKPA

Nie mogło zabraknąć także Andrzeja Smolika - autora muzyki do filmu "Imago".

"Na pierwszy rzut oka może to być niewidoczne dla wszystkich widzów, ale warto powiedzieć, że 'Imago' to muzyka grana na żywo, bez retuszu i montażu. Surowa i szczera" - mówi wybitny polski muzyk o najnowszej produkcji. "Przygotowując się do pracy, w archiwach szukałem krawędzi ówczesnej alternatywy: od najbardziej dzikiej muzyki do piosenkowego post-punka i new wave’u. Olga Chajdas przekonywała mnie, żebym się nie ograniczał."

Na premierze filmu Andrzej Smolik postawił na luz i wygodę.

Zdjęcie Andrzej Smolik / Jarosław Wojtalewicz / AKPA

Na ściance mogliśmy zobaczyć także Justynę Wasilewską, która połączyła granat i brąz - luźne ubrania i wysoko upięte włosy stanowiły spójną całość.

Zdjęcie Justyna Wasilewska / Jarosław Wojtalewicz / AKPA

Premierę zaszczyciła także Anda Rottenberg - polska historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka sztuki i publicystka. W 2018 objęła kierownictwo działu kultury w polskiej edycji miesięcznika "Vogue". Na ściance pojawiła się w stroju w stonowanych barwach, jednak rozjaśnionych błękitnym szalem.

Zdjęcie Anda Rottenberg / Jarosław Wojtalewicz / AKPA

Wśród gwiazd, które także pojawiły się na premierze, mogliśmy zauważyć: Violettę Kamińską, Maję Ostaszewską, Agnieszkę Holland, Bogusławę Schubert, Piotra Miazgę, Marię Mamonę, Dariusza Jabłońskiego, Zuzannę Bernat, Wiktora Zborowskiego, Pawła Jansyta, Aleksandrę Domańską, Arkadiusza Jakubika, Mikołaja Komara, a także Małgorzatę Kidawę-Błońską.



"Imago". Kiedy premiera w kinach?

"Imago" Olgi Chajdas debiutowało na Międzynarodowego Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach w 2023 roku. Podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uhonorowano je nagrodami za rolę Leny Góry, muzykę Andrzeja Smolika oraz Srebrnymi Lwami.

"Imago" wejdzie do polskich kin 8 listopada 2024 roku.