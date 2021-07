Premiera "Downton Abbey 2" przesunięta na rok 2022

Później niż pierwotnie zakładano trafi do kin druga część pełnometrażowej kontynuacji popularnego serialu "Downton Abbey". Fani będą zmuszeni poczekać o trzy miesiące dłużej. Zamiast ogłoszonej wcześniej na 22 grudnia tego roku daty premiery, "Downton Abbey" zawita do kin 18 marca 2022 roku.

W sequelu "Downton Abbey" powrócą największe gwiazdy serii /materiały prasowe

Reklama

Decydujące w kwestii przesunięcia wejścia do kin "Downton Abbey 2", mogły być premiery filmów konkurencyjnych wytwórni, które tego samego dnia trafią do kin. W terminie świątecznym sequel "Downton Abbey" walczyłby o uwagę widza m.in. z czwartym "Matriksem", drugą częścią animowanego "Sing" i filmem czyli "King's Man" Pierwsza misja".



Reklama

O wiele łatwiej filmowi w reżyserii Simona Curtisa będzie przyciągnąć uwagę widzów 18 marca przyszłego roku. Na obecną chwilę na ten dzień zaplanowana jest jeszcze tylko premiera filmu "Unbreakable Boy" z Zacharym Levim w roli głównej. Tydzień później do kin trafi komiksowy "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Jak jednak zauważa portal "Variety", przeznaczony jest on dla o wiele młodszego widza niż "Downton Abbey 2" i obydwa nie powinny "odbierać" sobie widzów.



W pierwszej części fabularnego "Downton Abbey", który kontynuował serialowe wątki, powróciła praktycznie cała obsada popularnej produkcji. Wśród nowych gwiazd jego kontynuacji zobaczymy w filmie "Downton Abbey 2" Hugh Dancy’ego, Laurę Haddock, Nathalie Baye oraz Dominika Westa. Scenariusz drugiej części filmu napisał autor serialu, Julian Fellowes. Prace na planie mają zakończyć się w przyszłym miesiącu.

Nieznane są szczegóły fabuły drugiej części filmu. Pierwsza, opowiadająca o wizycie rodziny królewskiej w tytułowej rezydencji, okazała się kasowym hitem. Na całym świecie zarobiła blisko 195 milionów dolarów.