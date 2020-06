Premiera dokumentu o Beatlesach opóźniona o prawie rok

Ostatnie dni nie należą do specjalnie udanych dla fanów kina. Zewsząd napływają informacje o przesunięciach dat premier kolejnych tytułów i przeważnie są to zmiany, które wydłużają czas oczekiwania. Kolejnym tytułem, na którego premierę trzeba będzie poczekać blisko rok, jest wyreżyserowany przez Petera Jacksona dokument „The Beatles: Get Back” poświęcony legendarnej grupie muzycznej The Beatles.

Premiera filmu "The Beatles: Get Back" zostałą przesunięta na 2021 rok

Film dokumentalny Petera Jacksona miał trafić do kin 4 września tego roku. Ta data premiery jest już jednak nieaktualna. Na obecną chwilę "The Beatles: Get Back" pojawi się w kinach 27 sierpnia 2021 roku. Taką decyzję ogłosiło studio Disneya.



W "The Beatles: Get Back" zobaczymy niepublikowane do tej pory materiały zarejestrowane podczas sesji nagraniowej albumu "Let It Be". Część z liczących kilka godzin nagrań została już wykorzystana w dokumencie "Let It Be" z 1970 roku wyreżyserowanym przez Michaela Lindsaya-Hogga. Osoby, które widziały już fragmenty dokumentu Jacksona twierdzą, że jest o wiele bardziej pogodny niż film sprzed 50 lat. "Let It Be" był ostatnim albumem grupy The Beatles, choć miano to jest tematem niekończących się sporów wśród fanów, którzy jako ostatni wskazują nagrany w tym samym roku "Abbey Road".



"Jestem naprawdę szczęśliwy, że Peter zagłębił się w naszych archiwach, aby zrobić film pokazujący prawdę o tym, jak wyglądały sesje nagraniowe Beatlesów. Nasza przyjaźń i miłość, jakie biją z tego filmu przypomniała mi, jak piękne to były czasy" - powiedział o "The Beatles: Get Back" w jednym z wcześniejszych wywiadów Paul McCartney, który udzielił twórcom filmu pełnego wsparcia. Podobnego udzielili im Ringo Starr oraz wdowy po Johnie Lennonie i George’u Harrisonie: Yoko Ono Lennon oraz Olivia Harrison.



"Praca nad tym projektem była radosnym odkryciem. Otrzymałem przywilej bycia muchą na ścianie podczas gdy tuż obok największy zespół wszech czasów tworzył swoje arcydzieło. Jestem podekscytowany, że to właśnie Disney będzie naszym dystrybutorem. Nie ma lepszego sposobu na to, żeby nasz film obejrzało jak najwięcej ludzi" - mówi o swoim filmie Peter Jackson.



Wśród innych tytułów, których daty premier kinowych zostały ostatnio przesunięte są m.in. "Tenet", "Matrix 4", "Wonder Woman 1984" oraz "Godzilla vs. Kong".