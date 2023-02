Premier Mateusz Morawiecki: Politycy także oglądają filmy o miłości

"Politycy także oglądają filmy o miłości. Postanowiłem przygotować romantyczną playlistę. Liczę na to, że zainspiruję choć część z państwa do zaplanowania miłych wieczorów z filmami, które zbliżą was z ludźmi, których kochacie" - powiedział premier Morawiecki w podcaście poświęconym romantycznym komediom.

Huhg Grant i Martine McCutcheon w filmie "To właśnie miłość" /brak /materiały prasowe