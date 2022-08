"Wspaniały, wspaniały film! Amber Midthunder , zdecydowanie nie miałaś czasu na to, żeby krwawić! Witaj w rodzinie Predatora. Dan Trachtenberg - dziękuję ci za ten przemyślany, twórczy i wspaniały film" - napisał w mediach społecznościowych Jesse Ventura. Odniósł się w nim do odtwórczyni głównej roli oraz do reżysera. W tweecie znalazło się też miejsce na trawestację słynnego cytatu z "Predatora": "Nie mam czasu na krwawienie".

"Predator: Prey": Jesse Ventura chwali film

Zdjęcie Jesse Ventura w scenie z "Predatora" / 20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News

Ventura w filmie McTiernana wcielił się w rolę komandosa Blaina Coopera, którego specjalnością było strzelanie z karabinu maszynowego M134 minigun. Broń ta zwykle montowana jest na pokładzie śmigłowca, ale dla Ventury jej ciężar nie stanowił problemu. Blain to najsłynniejsza z postaci, w jakie wcielił się aktor, który rozpoczynał karierę jako zapaśnik, by później m.in. piastować urząd gubernatora stanu Minnesota.

Na pochwały Ventury zareagowali zarówno Midthunder jak i Trachtenberg. "Dziękuję, proszę pana. Dziękuję za obejrzenie filmu i docenienie naszej pracy" - odpisał reżyser. "Brakuje mi słów, by podziękować" - dodała Midthunder na Twitterze.

"Predator: Prey" to pierwszy film cyklu, który nie trafił do kin, ale na platformę streamingową. Mimo to, według zapewnień reżysera, nie czuł on żadnych ograniczeń w trakcie kręcenia filmu i mógł stworzyć go tak jak zrobiłby to w przypadku filmu kinowego. Starania twórców filmu opłaciły się - na portalu "Rotten Tomatoes" "Predator: Prey" ma obecnie 91 proc. pozytywnych recenzji.



Film opowiada historię Indianki z plemienia Komanczów, która zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wkrótce ją i jej współplemieńców czeka rozprawa z zagrożeniem nie z tego świata. Dzielni Indianie wkrótce stawiają czoła kosmicznemu łowcy, Predatorowi.