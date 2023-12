Poznaliśmy nominacje do prestiżowych nagród. Kto ma na nie szansę?

Nominacje do nagrody Gildii Producentów za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny otrzymały:

"20 dni w Mariupolu", reż. Mstyslav Chernov

"Jon Batiste: Amerykańska symfonia", reż. Matthew Heineman

Wideo youtube

"Ucieczka z utopii", reż. Madeleine Gavin

"The Disappearance of Shere Hite", reż. Nicole Newnham

"The Mother of All Lies", reż. Asmae El Moudir

"Siostrzeństwo świętej sauny", reż. Anna Hints

Reklama

"Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis)", reż. Anton Corbijn

Nagrody Gildii Producentów: Kiedy poznamy nominacje w pozostałych kategoriach?

Nominacje dla najlepszych telewizyjnych programów sportowych i przeznaczonych dla dzieci oraz form krótkometrażowych poznamy 15 grudnia 2023 roku. 12 stycznia 2024 roku dowiemy się, kto ma szanse na wyróżnienie za film fabularny, pełnometrażowy film animowany, serial telewizyjny i dostępny w serwisie streamingowym.

Wyróżnienie jest traktowane jego jeden z najlepszych prognostyków przed ceremonią rozdania Oscarów.

35. gala wręczenia nagród Gildii Producentów odbędzie się 25 lutego 2024 roku.