Poznajcie bohaterów adaptacji kultowej gry. Podobni?

W krótkiej zajawce widzimy większość bohaterów znanych z kolejnych odsłon popularnej franczyzy. Twórcy nie bali się odtworzyć charakterystycznych elementów każdej z postaci, na przykład fryzury Guile’a (Cody Rhodes). Na ekran przeniesiono także kultowy etap z niszczeniem auta gołymi pięściami.

Za kamerą stanął Kitao Sakurai. Akcja filmu będzie się rozgrywała w 1993 roku. Fabuła skupi się na dawnych przyjaciołach Ryu (Andrew Koji) i Kenie (Noah Centineo), którzy zostają zrekrutowaniu przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang) do udziału w turnieju sztuk walki World Warrior. Za wydarzeniem kryje się śmiertelny spisek, który zmusi dawnych towarzyszy do zmierzenia się z demonami przeszłości.

Wideo "Street Fighter" (2026), teaser

W obsadzie znaleźli się Joe Anoa’i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe), Kyle Mooney (Marvin) i Mel Jarnson (Cammy).

"Street Fighter" wejdzie do kin 16 października 2026 roku.

"Street Fighter": Filmowa historia popularnych gier

"Street Fighter" to zapoczątkowana w 1987 roku seria bijatyk, która przez niemal 40 lat zyskała miliony fanów na całym świecie. Za niesamowitą popularność marki odpowiada jej druga część, pierwotnie wydana w 1991 roku.

Stała się ona podstawą do pierwszej filmowej adaptacji z 1994 roku. W rolach głównych wystąpili Jean-Claude Van Damme i Raul Julia. Film okazał się kinowym koszmarkiem, przede wszystkim z powodu problemów w czasie produkcji. Krytycy docenili jednak rolę Julii, który zmarł kilka tygodni przed premierą.

W 2009 roku Andrzej Bartkowiak zrealizował film "Street Fighter: Legenda Chun-Li" z Kristin Kreuk, Nealem McDonoughem i Robinem Shou w rolach głównych. Fani i recenzenci zgodnie uznali dzieło za nieudane.