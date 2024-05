Pożegnanie Jana A.P. Kaczmarka. "Dorobek, jaki pozostawił, będzie z nami na zawsze"

Jan A.P. Kaczmarek: Kompozytor spoczął w Alei Zasłużonych

21 maja zmarł Jan A.P. Kaczmarek, legendarny polski kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel". Miał 71 lat. Msza Święta Żałobna odbyła się w sobotę 25 maja 2024 roku w Kościele Świętego Piotra i Pawła. Kompozytor spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim.

Uroczystości pogrzebowe miały charakter oficjalny, a wzięli w niej udział bliscy kompozytora oraz przedstawiciele kultury. Podczas uroczystości przemawiali m.in. Piotr Serafin, Hanna Wróblewska, Robert Piaskowski.

Reklama

"Śmierć Jana A.P. Kaczmarka jest dotkliwą stratą dla polskiej kultury, ale dorobek, jaki pozostawił, będzie z nami na zawsze" - cytuje wypowiedź Hanny Wróblewskie, minister kultury, Polska Agencja Prasowa.

Zdjęcie Uroczystości pogrzebowe Jana A.P. Kaczmarka / Wojciech Olkuśnik / East News

Jan A.P. Kaczmarek: Wybitny kompozytor, laureat Oscara

Jan A.P. Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Swoją karierę muzyczną rozpoczął zakładając Orkiestrę Ósmego Dnia. Sukcesy grupy doprowadziły do nagrania pierwszej płyty długogrającej - "Music for the End". W dorobku muzycznym Kaczmarka są także kompozycje symfoniczne i do spektakli teatralnych, między innymi do inscenizacji "Dziadów" i "Nie-boskiej komedii".

Samodzielnie kompozytor wyreżyserował trzy spektakle multimedialne: "Czekając na kometę Halleya", "Symfonia Solo" i "Tower of Babel". W 1993 roku otrzymał nagrodę Drama Desk, przyznawaną przez nowojorskich krytyków teatralnych za najlepszą muzykę teatralną roku - napisaną do spektaklu Joanne Akalaitis ("This Pity She's a Whore"). Kaczmarek był stałym współpracownikiem Agnieszki Holland, z którą zrealizował między innymi "Całkowite zaćmienie", "Plac Waszyngtona" oraz "Trzeci cud". W 2005 roku Jan A. P. Kaczmarek zdobył Oscara z muzykę do filmu "Marzyciel" ("Finding Neverland") Marca Forstera.

Zobacz też: Jan A.P. Kaczmarek nie żyje. Kompozytor i laureat Oscara miał 71 lat