Powstanie „Wonder Woman 4”?

Świat komiksowych superbohaterów nie znosi próżni. Kilka dni temu reżyserka dwóch pierwszych części filmu „Wonder Woman”, Patty Jenkins, miała wątpliwości dotyczące tego, czy wyreżyseruje również trzecią część, a teraz coraz śmielej pojawia się temat części numer cztery. Do jej powstania jeszcze długa droga, ale już spekuluje się na jej temat.

Patty Jenkins i Gal Gadot na planie filmu "Wonder Woman 1984" /CAP/RFS/Capital Pictures /East News

Wiadomo na pewno, że trzecia część "Wonder Woman" powstanie i że wyreżyseruje ją Patty Jenkins. Ma ona być dopełnieniem planowanej od początku trylogii o pochodzącej z wyspy Temiskyry Diany Prince aka Wonder Woman. Na początku tygodnia szefostwo studia Warner Bros. ogłosiło plany na najbliższą przyszłość. Począwszy od 2022 roku do kin ma trafiać rocznie do czterech filmów opartych na superbohaterach wydawnictwa DC Comics. Nie dziwi więc fakt, że wytwórnia nie zrezygnuje tak łatwo z postaci Wonder Woman. Szczególnie w sytuacji, gdy pierwsza część filmu świetnie poradziła sobie pod względem kasowym, a tytułowa superbohaterka wchodzi również w skład tzw. Ligi Sprawiedliwości. Walczy tam ze złem u boku m.in. Batmana i Supermana.



Sama Patty Jenkins podkreśla, że ma pomysły na przynajmniej dwie kolejne części serii "Wonder Woman". O tym, że historia Amazonek z wyspy Temiskyry pozostaje interesująca dla studia Warner Bros. świadczy to, że - według podawanych wcześniej informacji - w planach studia jest film będący spin-offem kinowej serii "Wonder Woman". Wpisuje się to w politykę studia, które szuka nie tylko pomysłów na nowe filmy, ale patrzy na nie pod kątem możliwości tworzenia pobocznych filmów i seriali umiejscowionych w ich świecie.



"Historia ta będzie kontynuowana w filmach wyreżyserowanych może przeze mnie, a może przez kogoś innego. W głowie mam dwie nowe historie, które będą dopełnieniem tej opowieści. Obydwie poświęcone kobietom w najbardziej kochającym, czystym i naturalnym słowa znaczeniu. Kobietami zmieniającymi świat bez konieczności zmiany tego, kim są naprawdę" - powiedziała Patty Jenkins w wywiadzie dla portalu "Entertainment Weekly".



W innym z wcześniejszych wywiadów artystka wypowiedziała się też na temat potencjalnego spin-offu serii. "To historia, którą wymyśliliśmy z Geoffem Johnsem i którą przedstawiliśmy w studiu Warner Bros. Wydarzenia w niej opowiedziane rozgrywają się po opuszczeniu Temiskyry przez Dianę. Pojawiają się w niej zawirowania związane z tym, co wydarzyło się w filmie 'Wonder Woman 1984' i wydarzy w filmie 'Wonder Woman 3'. Produkcja się jeszcze nie rozpoczęła, ale mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo kocham tę historię" - zapewniała reżyserka.



Żadne oficjalne decyzje w kwestii czwartej części "Wonder Woman" jeszcze nie zapadły. Trudno o takie szczegóły, gdy trzecia część znajduje się póki co we wczesnej fazie preprodukcji. Patty Jenkins nie wyklucza, że w filmie "Wonder Woman 3" powróci postać Barbary Minervy granej przez Kristen Wiig. Los Barbary, która przeistacza się w przeciwniczkę Wonder Woman znaną jako Cheetah, nie został wyjaśniony w drugiej część filmu. Jej reżyserka zapewnia, że był to zabieg celowy z myślą o kontynuacji historii.